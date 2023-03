Especulação e alto preço dos automóveis lotam os pátios das fábricas

Por Devair G. Oliveira

Em 2023, o mercado automotivo registrou o pior fevereiro desde 2006. O mês fechou com 130 mil licenciamentos, o que representa uma queda de 1,8% sobre fevereiro de 2022, marcado pela falta de peças e modelos nas concessionárias. Com relação a janeiro, que tem quatro dias a mais, o recuo foi de 9%. Os dados são da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).

Embora o setor ainda conviva com o desabastecimento de semicondutores na produção, as condições econômicas têm afetado o consumidor do carro zero, diante de juros elevados, modelos significativamente mais caros, inadimplência e restrições bancárias, como avaliou o presidente da Anfavea, Márcio Lima, em coletiva de imprensa: “A tendência é que, a partir do mês de março ou abril, o mercado retome a uma condição um pouco melhor, apesar das limitações impostas pelos juros, em especial limitações de condições de crédito, mas principalmente pelas taxas de juros elevadas”.

As montadoras paralisam fábricas após queda das vendas no Brasil o mercado automotivo vem sofrendo já alguns anos, o setor registrou no mês passado o pior fevereiro em 17 anos com 130.000 licenciamentos já produção foi a menor em sete anos 161 mil carros comerciais leves caminhões e ônibus uma queda de 2,9% sobre fevereiro do ano passado os fabricantes passaram adotar férias coletivas e agora com a demanda em baixa, montadoras param produção.

General Motors, Hyundai e Stellantis suspendem linhas de produção e dão férias coletivas aos funcionários e estenderam seus cronogramas para adequação atual demanda nas concessionárias, nos últimos três anos o setor atribuiu a falta de peças sobretudo semicondutores como fator para não poder atender à procura do consumidor pelo carro zero havia então demanda mas faltavam carros nas lojas que o mercado seria muito maior do que os anuais 2 milhões de unidades vendidas nos últimos três anos as montadoras justificavam as vendas anuais no Brasil na casa de dois milhões de reais pela impossibilidade de uma produção maior, mas agora a realidade se impõe são muitas variáveis negativas.

Penso que as montadoras com a paralização na pandemia e a demanda por veículos fizeram as montadoras elevar muito o preço dos automóveis e agora os pátios das fábricas estão lotados, mas não tem compradores devido ao alto preço e restrições de créditos, juros altos a demanda internacional também está mais baixa e a questão dos juros, outro dado interessante do setor que antes a maior parte dos carros no Brasil era vendido a prazo com pouca entrada, hoje as coisas inverteram 70% de entrada e 30% financiado e aí a maioria dos consumidores estão fora do mercado.