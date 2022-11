O povo pede socorro por não acreditar na Suprema Corte e no Congresso Nacional, os mineiros estão envergonhados do presidente do Senado Rodrigo Pacheco, por não cumprir suas obrigações, inclusive podendo levar a uma grande catástrofe com grande consequências e perdas, inclusive de vidas por falta de decisão de investigar ministros que é competência do senado. Que Deus abençoe o nosso Brasil.