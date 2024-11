Espetacular vitória de Donald Trump vai mudar bastante aqui no Brasil

Trump anuncia vitória, diz que fechará fronteiras e promete virada nos EUA: ‘Será a era de ouro da América’.

Por Devair G. Oliveira

Com o mundo globalizado as eleições americanas mobilizaram o mundo todo, acredito que a direita brasileira vai respirar mais aliviado, muitos políticos da esquerda brasileira com certeza não poderão mais fazer o que estavam fazendo e com certeza Bolsonaro recuperará a presidência talvez antes de 2026.

A confirmação da vitória foi anunciada às 7h35, horas após o discurso, quando foram somados 277 delegados do Colégio Eleitoral. Republicano pregou união entre os norte-americanos e não citou a adversária Kamala Harris.

Com promessa de “era de ouro da América”, o republicano Donald Trump discursou para apoiadores na Flórida como presidente eleito dos Estados Unidos na madrugada desta quarta-feira (6).

No momento de seu discurso, pouco antes das 4h30, no horário de Brasília (2h30 no horário local), e com a apuração ainda em andamento mas números muito favoráveis, ele somava 267 dos 270 delegados no Colégio Eleitoral necessários para garantir a vitória, segundo projeções da agência AP.

Trump subiu ao palco em um resort de luxo em Palm Beach ao lado da família e do senador JD Vance, futuro vice-presidente.

A vitória de Trump movimentou o dólar e as moedas digitais, dando uma alavancada no Bitcoin e o dólar chegou a passar os R$ 6,00.

A vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos provocou um aumento expressivo nos juros futuros americanos nesta quarta-feira (6) e, como consequência, o dólar também dispara frente a outras moedas no mundo todo.

Os juros futuros indicam a expectativa do mercado financeiro para a taxa básica de juros dos EUA, definida pelo Federal Reserve (Fed, o banco central americano) nos próximos anos. São eles que servem de referência para o rendimento das Treasuries, os títulos públicos americanos.

Como são considerados os produtos de investimento mais seguros do mundo, as Treasuries com rentabilidades mais altas atraem investidores estrangeiros, que encaminham seus recursos para os EUA e dão força para o dólar.

Durante a manhã, o rendimento das Treasuries de 10 anos (título que representa a expectativa para 10 anos) saltou para o maior patamar em quatro meses, em torno de 4,47%. Na semana passada, quando o mercado projetava uma vitória de Trump, o título havia chegado a 4,388%.

Os rendimentos de dois anos também avançaram, chegando a 4,31%.

Donald Trump faz discurso da vitória em 6 de novembro de 2024 — Foto: Brian Snyder/Reuters