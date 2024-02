Estacionar nas ruas de Manhuaçu a partir de 21/02 vai ser pago, caso contrário poderá ter multa

A implantação da modalidade visa oferecer aos motoristas mais vagas para estacionamento, principalmente nas ruas de maior movimento, contemplando mais de mil vagas.

A Prefeitura de Manhuaçu publicou nesta quarta-feira (19) o edital de concessão do estacionamento rotativo na cidade. A implantação da modalidade visa oferecer aos motoristas mais vagas para estacionamento, principalmente nas ruas de maior movimento, contemplando mais de mil vagas.

A administração e implantação será feita por concessão a empresa especializada, por meio de sistema informatizado, onde o usuário poderá habilitar o estacionamento e realizar o pagamento em um aplicativo para celular, também haverá pontos de venda e outras modalidades de aquisição do bilhete. Após a assinatura do contrato, a empresa terá o prazo de 6 meses para efetivar a implantação do rotativo.

O Secretário de Planejamento, Carlos Augusto Bonifácio Pires, destaca que a implantação do estacionamento rotativo, tem por objetivo solucionar muitos problemas que são evidenciados no cotidiano de quem convive na área central de Manhuaçu e que o serviço trará melhorias, sobretudo na sinalização. “É importante ressaltar que não é um serviço só de cobrança para estacionamento, a empresa que for ganhadora da concessão, será responsável pela sinalização, então a gente espera melhorar a sinalização vertical nesse trecho compreendido como uma área comercial de Manhuaçu, promover um fluxo de veículos que para, a gente quer ter vagas disponíveis sempre”.

Outros aspectos foram ressaltados pelo diretor do Departamento de Trânsito e Mobilidade Urbana (DMTMU), Eustáquio Leite, como a melhora do comércio local e continuidade das vagas gratuitas disponíveis para estacionamento de idosos e deficientes. “Nós temos um trânsito aqui na cidade de Manhuaçu um pouco complicado, muito em razão da nossa geografia. Com esse estacionamento rotativo, nós pretendemos democratizar as vagas existentes na cidade, porque nós temos um excesso de veículos que estão trafegando por ela e poucos locais para estacionamento. Inclusive com isso, também melhorar o comércio da cidade, pois sabemos que várias pessoas que trafegam pela via pública, a procura de uma vaga para fazer suas compras, muitas vezes deixam de comprar, em razão de não haver vaga naquele local”.

por Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu.