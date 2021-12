Estado decreta situação de emergência em mais 27 municípios afetados por chuvas

O Governo de Minas Gerais decretou situação de emergência em mais 27 municípios afetados por chuvas intensas. O documento foi publicado no Diário Oficial nesta terça-feira (14/12) e mobiliza esforços do Estado para prestar apoio complementar às cidades atingidas, por meio da Defesa Civil.

A publicação menciona que as tempestades causaram múltiplos desastres, como inundações, movimentos de massas, enxurradas e alagamentos. Além disso, o texto também destaca que, com as chuvas, pessoas perderam a vida, ficaram desalojadas e desabrigadas, e comunidades foram ilhadas, entre outros danos e prejuízos humanos, materiais e econômicos.

Com a inclusão de 27 novos municípios em situação de emergência, Minas Gerais já soma 58 cidades afetadas pelas chuvas.

Apoio



Dentre as medidas de auxílio tomadas pelo Estado estão a antecipação do pagamento de seis parcelas de acordo firmado com a Associação Mineira de Municípios (AMM), referente ao ICMS e ao IPVA, e também do Piso Mineiro de Assistência Social. Para esse último, as cidades podem pedir o adiantamento de três a seis parcelas, de acordo com a necessidade local.

O apoio é garantido aos municípios que decretaram situação de emergência, com reconhecimento estadual. Com o aporte, o repasse total do Governo de Minas pode chegar a R$ 5,63 milhões. O valor será utilizado para intensificar o atendimento às famílias atingidas e também fortalecer a reconstrução dos estragos causados pelos temporais.

Outra frente de atuação é comandada pelo Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER-MG), que está com máquinas e pessoal mobilizados para reestabelecer os acessos nas localidades que ficaram isoladas em decorrência da ação das enchentes.

Visita



Na última sexta-feira (10/12), o governador Romeu Zema foi a Águas Formosas e a Machacalis, nos vales do Jequitinhonha e Mucuri, vistoriar os trabalhos da Defesa Civil estadual, que ofereceu assistência às comunidades prejudicadas. Na ocasião, ele conversou com os moradores e colocou a estrutura do Estado à disposição para prestar ajuda às famílias e para a recuperação das cidades.

“Já providenciamos o envio de material de higiene, cestas básicas, colchões e estamos trabalhando ao lado dos prefeitos. É lamentável que a enchente tenha causado esse sofrimento, mas a Defesa Civil tem feito de tudo para que a situação se restabeleça o mais rápido possível e que as pessoas sofram o mínimo”, afirmou o governador.

Confira a lista de municípios mineiros em situação de emergência:



Incluídos nesta terça-feira (14/12):



1 – Almenara

2 – Alvarenga

3 – Araçuaí

4 – Ataléia

5 – Bandeira

6 – Campanário

7 – Carlos Chagas

8 – Catuji

9 – Conselheiro Pena

10 – Crisólita

11 – Cuparaque

12 – Divino das Laranjeiras

13 – Felisburgo

14 – Franciscópolis

15 – Frei Gaspar

16 – Goiabeira

17 – Itaobim

18 – Jequitinhonha

19 – Jordânia

20 – Mata Verde

21 – Nanuque

22 – Pavão

23 – Pedra Azul

24 – Ponto dos Volantes

25 – Rubim

26 – Santa Maria do Suaçuí

27 – São Félix de Minas

Incluídos na sexta-feira (10/12):



28 – Águas Formosas

29 – Bertópolis

30 – Caraí

31 – Carmo da Cachoeira

32 – Engenheiro Caldas

33 – Fronteira dos Vales

34 – Ibirité

35 – Itambacuri

36 – Jacinto

37 – Jampruca

38 – Joaíma

39 – Lagoa Formosa

40 – Machacalis

41 – Manhuaçu

42 – Monte Formoso

43 – Novo Cruzeiro

44 – Novo Oriente de Minas

45 – Ouro Verde de Minas

46 – Padre Paraíso

47 – Palmópolis

48 – Pescador

49 – Resplendor

50 – Rio do Prado

51 – Salto da Divisa

52 – Santa Helena de Minas

53 – Santa Maria do Salto

54 – Santo Antônio do Amparo

55 – Santo Antônio do Jacinto

56 – Teófilo Otoni

57 – Umburatiba

58 – Virgem da Lapa