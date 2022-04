Nada melhor que depois de dois anos de pandemia você participar do Simpósio

Por Devair G. Oliveira

MANHUAÇU (MG) – Após dois anos sem sua realização por causa da pandemia, voltou nesta manhã de quarta-feira 06/04, o 23º Simpósio de Cafeicultura na região das Matas de Minas. O evento ocorre hoje e quinta, especialistas da cafeicultura nacional vão ministrar palestras sobre temas que vão desde o plantio até à florada, colheita e comercialização.

Os cafeicultores terão nestes dois dias 50 empresas que estão ofertando produtos a preços diferenciados.

ABERTURA

Participaram o Presidente da Aciam– Maurélio Carlos da Silva Júnior, o Deputado Federal Mário Heringer, o Presidente da Emater-MG Otávio Maia, a Prefeita de Manhuaçu – Maria Imaculada, o Presidente da Câmara Municipal – Cleber da Penha Benfica, o diretor de projetos de desenvolvimento local da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico Fernando Abreu, além de lideranças de entidades e instituições ligadas ao agronegócio café na região.

Ao abrir o evento, o Presidente Maurélio Carlos saudou a todos e comemorou a retomada do evento. “É com uma alegria enorme que começamos esse 23º Simpósio de Cafeicultura em Manhuaçu. Depois de dois anos de pandemia, reencontrar todos vocês num evento desse porte e de uma importância enorme para a nossa região. Como presidente da ACIAM tenho muito orgulho da trajetória do Simpósio, as dificuldades e as conquistas que nos trouxeram até aqui. Por tudo isso, quero agradecer primeiro a Deus, a minha família, aos amigos da diretoria e colaboradoras da ACIAM, a cada participante, a cada expositor, por acreditarem no nosso projeto. Reforço que a economia e o desenvolvimento da nossa região passam pela cafeicultura. Por isso, essa bandeira tem que ser de todos nós”.

HOMENAGENS

Considerado o maior evento da cafeicultura da região das Matas de Minas e um dos principais do país, o Simpósio de Cafeicultura de Manhuaçu está completando seus 25 anos.

A ACIAM entregou homenagens a pessoas e instituições que participaram da trajetória e consolidação do Simpósio desde a edição de 1997.

O 23º Simpósio de Cafeicultura é realizado com patrocínio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Governo Federal, ICL, Cooxupé, Codemge / Governo de Minas Gerais, Prefeitura de Manhuaçu, Coocafé, Prefeitura de Abre Campo, Cresol, Conect Internet e Sicoob Credileste.

PROGRAMAÇÃO

A tarde, aconteceu as seguintes palestras:

15:30 – Palestra: O uso de drones na Cafeicultura com Péricles Alexandre Squaris Marques, engenheiro Agrônomo, coordenador técnico estadual da Emater-MG;

16:00 – Palestra: Desafios da Certificação Internacional na cafeicultura com Luciano Oliveira e Mauro Lúcio Corrêa Júnior que são empreendedores da Startup Certificafé;

16:30 – Agroturismo: Experiência e Oportunidades com o palestrante Leandro Carnielli, empreendedor do Turismo Rural (Fazenda Carnielli) Mediador: Davi Charbel – Castelo do Café

07/04 – QUINTA-FEIRA

08:30 – Encontro das Mulheres da Cafeicultura, palestra: Gestão e motivação com Tatiana VasquesNeuropsicopedagoga (Espaço Crescer)

Palestra: Políticas públicas para as mulheres na cafeicultura com Cíntia Matos, Gestora Clac/ Fairtrade Brasil / Presidente da Associação de Mulheres do Café da Região das Matas de Minas e Caparaó (AMUC)

Painel Diversidades

Negra Jô – Cultura, racismo e preconceitos

Comitê Igualdade Racial do Grupo Mulheres do Brasil

Ana Rosa Campos: Violência contra a mulher

Escrivã da Polícia Civil e Criadora do Chame a Frida

Jessica do Carmo: Mulheres – técnicas no campo

ATEG Café – FAEMG – Senar Minas

Mulheres em destaque – Homenagens

Painel: Mercado e custos de produção

14:00 – Palestra: Mercado e conjuntura atual com Paulo de Souza Oliveira Júnior, ex-vice-presidente da BM&F BOVESPA, ex-vice-presidente do comitê de mercados da Associação Brasileira dos Bancos Internacionais (ABBI), mediador: Sebastião Brinate – FAEMG/Senar;

15:00 – Palestra: Para onde vai o mercado de café em 2022 – Tendência de preços e estratégias de comercialização, economista especializado em mercados Gil Barabach, mestre em Economia do Desenvolvimento e Analista da Safras & Mercado, mediador: Leo Gardingo (Gardingo Trade).

15h50 – Apresentação do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest)

Ações de prevenção contra acidentes de trabalho, uso de EPI, tratamento oportuno e adequado, assistência e recuperação das vítimas.

Diretor da SRS Manhuaçu – Juliano Estanislau

Equipe do Cerest Regional

16:00 – Palestra: Impactos da dependência por importações de fertilizantes nos custos de produção do café, Maísa Romanello, engenheira Agrônoma pela ESALQ – USP com experiência em análise do mercado de insumos agrícolas e analista da Safras & Mercado, mediador: Fernando Cerqueira (Presidente da Coocafé).

Auditório 2 minicursos

07/04 – Quinta-feira

09:30 – Manejo Integrado de Pragas do Cafeeiro, professor Flávio Neves Celestino – IF Sudeste MG – Campus Manhuaçu;

10:30 – Estratégias para nutrição e manejo da lavoura de café e a alta dos insumos com o eng. agrônomo Thiago Braga de Oliveira (Emater MG);

14:00 – Manejo de Doenças do Cafeeiro, uma abordagem prática, professora Tatiane Paulino da Cruz – IF Sudeste MG – Campus Manhuaçu

15:00 – Certifica Minas Café e a Gestão da Propriedade Cafeeira, eng. agrônomo Ronald Baião de Oliveira – (Emater MG)

As inscrições para os minicursos e atividades serão coordenadas pela Emater-MG e pelo Instituto Federal Sudeste MG.