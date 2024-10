Casa Branca faz os Grandes Campeões (Fêmea e Macho) e leva os títulos de Melhor Criador, Melhor Expositor e Supremo

Feito inédito na Expoinel 2024

A Casa Branca Agropastoril fez história na 53ª Expoinel, a mais importante exposição da Raça Nelore, realizada em Uberaba (MG), que encerrou o Ranking Nacional 2023/2024 da Associação dos Criadores de Nelore do Brasil. A propriedade de Paulo de Castro Marques e Fabiana Marques Borrelli venceu todas as disputas da exposição, sendo Melhor Criador, Melhor Expositor e Melhor Expositor Supremo. Além disso, obteve os dois mais importantes resultados das pistas:

Grande Campeã e Campeã Vaca: Carina FIV do Kado (Bi Grande Campeã Expoinel 2023 e 2024 também foi a Grande Campeã Expozebu 2024). Carina é de propriedade da Casa Branca em parceria com Nelore RFA e RS Agropecuária

Grande Campeão e Campeão Júnior Maior: Havenger FIV Brun, parceria da Casa Branca com Nelore Brun

“Foi um resultado fantástico. Muito mais do que imaginávamos. Nosso programa de seleção é voltado para a busca incansável pelos melhores atributos do Nelore. Esse feito inédito nos enche de orgulho. É uma grande satisfação ter animais dessa qualidade genética e produtiva que, acima de tudo, contribuem para o contínuo crescimento da mais importante raça da pecuária brasileira”, assinala o criador Paulo de Castro Marques.

Entre as fêmeas, Carina foi a Grande Campeã e sua Reservada Grande Campeã foi Mira TE Baronesa. Mira (parceria com Monica Marchett) também foi a Campeã Vaca Jovem. Entre os machos, Havenger foi o Grande Campeão e Estives FIV NDF (parceria com Nelore DF) foi o 3º Melhor Touro e Campeão Bezerro Maior.

Além dos mais importantes títulos, a Casa Branca teve animais premiados como os melhores de suas categorias na Expoinel, como a Campeã Bezerra Maior Dandha FIV Napemo (parceria com Napemo e HRO) e o Campeão Júnior Menor Falcon FIV Kado (parceria com Nelore Pé da Serra). Destaque também para o Campeonato Progênie de Mãe (Donna FIV CIAV) e o Campeonato Progênie de Pai (Kayak TE Mafra).

“Levamos para a Expoinel nossos melhores animais. Afinal, é a mais importante exposição da raça Nelore e o nível é altíssimo, com expositores de indiscutível capacidade e história de conquistas. Conseguir esse resultado inédito valoriza muito o nosso trabalho e também destaca o próprio Nelore brasileiro”, destaca Fabiana Marques Borrelli.