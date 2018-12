Voluntariado no DNA

Gerdau estimula trabalho social de colaboradores e alcança a marca de 2.700 voluntários em Minas Gerais

Ser voluntário é doar tempo e energia em benefício de alguma atividade ou projeto social e, assim, conseguir transformar a realidade de muitas pessoas. Essa é uma das principais atividades de milhares de colaboradores da Gerdau em Minas Gerais. Ao longo de 2018, por meio do “Programa Voluntário Gerdau”, cerca de 2.700 colaboradores participaram de ações nas mais diversas organizações de interesse público, compartilhando seus conhecimentos e incentivando a educação, a cultura, o esporte e a solidariedade. O objetivo da iniciativa é contribuir para o desenvolvimento sustentável das comunidades em que a Empresa atua, por meio da sensibilização, capacitação e reconhecimento ao trabalho voluntário de seus colaboradores. Em Minas Gerais, foram implementadas diversas ações voluntárias, que vão desde a mobilização para reforma de instituições até a execução de ações da Junior Achievement, organização mundial sem fins lucrativos que aplica junto aos jovens em idade escolar, programas de educação prática em economia e empreendedorismo. Ao longo do ano, outras ações que incluem a realização do Dia D, implementação do 5S nas escolas, a arrecadação de alimentos e roupas e atividades recreativas com crianças e idosos de instituições dos municípios também foram realizadas pelos voluntários. Todos os projetos são direcionados pelo Instituto Gerdau, área responsável pelas políticas e diretrizes de responsabilidade social da companhia.