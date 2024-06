Ex-núncio dos EUA Viganò será julgado pela Igreja por cisma.

Agência Católica de Notícias (www.catholicnewsagency.com)

Arcebispo Carlo Maria Viganò. (Crédito: Edward Pentin/EWTN News)

Por Devair G. Oliveira

Tudo que acontece hoje nos Estados Unidos, no Brasil e no Vaticano a política é muito parecida até parece vinda de um mesmo articulador, primeiro que há coincidências nas eleições dos EUA, na eleição do Brasil e na eleição do papa Francisco no Vaticano que nem esperaram a morte do papa Joseph Aloísius Ratzinger (Bento XVI) para chegar ao poder, eles tinham pressa para efetuar o grande projeto que ganhou um grupo considerável de opositores, podem até discordarem, mas todos os eleitos são de esquerda e mais a frente virá à verdade, e interessante que tanto Joe Biden, Lula e o papa Francisco contam com popularidade muito inferir aos seus antecessores é para pensar…

Poderíamos escrever páginas e mais páginas sobre o que anda fazendo estes três personagens, mas iremos apenas falar de uma perseguição do Vaticano sobre um Arcebispo dos EUA Carlo Maria Vigano, que por falar a verdade sobre o que vem fazendo o papa Francisco.

Veja esta matéria que foi publicada na CNA, 20 de junho de 2024 / 14h19 (CNA).

O Arcebispo Carlo Maria Viganò afirmou na quinta-feira que o Dicastério para a Doutrina da Fé do Vaticano iniciou um processo contra ele pelo alegado crime de cisma.

Citando um documento que publicou em seu site e postou nas redes sociais, o ex-núncio papal nos Estados Unidos escreveu que foi convocado a Roma em 20 de junho para enfrentar um processo penal extrajudicial pelas acusações.

“Fui convocado ao Palácio do Santo Ofício no dia 20 de junho, pessoalmente ou representado por canonista”, escreveu o prelado no X. “Presumo que a sentença já esteja preparada, visto que se trata de um processo extrajudicial.”

As acusações específicas formuladas contra Viganò envolvem declarações públicas que alegadamente negam os elementos fundamentais necessários para manter a comunhão com a Igreja Católica. Isto inclui a negação da legitimidade do Papa Francisco como pontífice legítimo e a rejeição total das doutrinas estabelecidas durante o Concílio Vaticano II.

Viganò, que serviu como núncio apostólico em Washington, DC, de 2011 a 2016, comentou que considerava as acusações contra ele “uma honra”.

As notícias do Vaticano informaram que o Dicastério para a Doutrina da Fé não comentou os alegados procedimentos.

De acordo com o Vatican News, o secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, disse na quinta-feira em reação à notícia: “O arcebispo Viganò tomou algumas atitudes e algumas ações pelas quais deve responder”.

Parolin acrescentou: “Lamento muito porque sempre o apreciei como um grande trabalhador, muito fiel à Santa Sé, alguém que foi, em certo sentido, também um exemplo. Quando era núncio apostólico fez um bom trabalho”.

Padre Pedro Morello, PhD.

20 de junho de 2024 às 15h03

A princípio parecia uma retaliação sem justa causa. Contudo, a acusação “específica” de “negar a legitimidade do Papa Francisco como pontífice legítimo” parece suficientemente séria, embora a expressão “negar a legitimidade” possa significar muitas coisas. Por exemplo, negar a validade da eleição de Francisco, ou que o Papa Francisco é inadequado para o cargo de Sumo Pontífice. Esta última pode ser interpretada como uma opinião, que não se enquadra na definição canônica de cisma. Fundamentalmente, o cisma é o repúdio a um pronunciamento pontifício vinculativo. Isso não percebi no Arcebispo Carlo Viganò. No entanto, ele pareceu repudiar publicamente o IVA II num ensaio, mas depois seguiu com a explicação de que na verdade repudiava a forma como o IVA II foi interpretado. Se há evidências mais convincentes do que essa, eu não as vi. Embora talvez haja mais.

Escusado será dizer que espero que isso possa ser resolvido. Parece que ele pode escolher seu advogado canônico para fazer sua defesa. Sinto muito por ele e por muitos de nós que admiramos a franqueza de Viganò enquanto núncio apostólico. O Cardeal Parolin admite isso.

Jill Martin

21 de junho de 2024 às 5h26

Já vi a PF destruir totalmente outro cardeal de boa reputação que, misericordiosamente, apontou erro doutrinário. Ele foi destituído de seu cargo e não recebeu outra missão. Quando decidiu ficar em Roma, também foi despojado de seu estipêndio monetário. Entristece-me ver tal comportamento de retaliação por parte do nosso Supremo Poniff. Também continua a me entristecer ver predadores sexuais impunes. Ainda estou em plena comunhão com a Igreja Católica, mas considero muitas das recentes censuram bastante desanimadoras. Simplesmente peço a orientação contínua de Deus para a nossa Igreja e para o Papa Francisco. Como observação, desisti de minha carreira em qualquer escola pública de minha escolha em meu estado para servir a Igreja, ensinando em um sistema de escola católica e trabalhando por centavos de dólar, enquanto meu marido trabalhava de 12 a 14 horas. Um dia, 365 dias por ano, como transportador de leite a granel, sem futuro previsível. Não estou me dando tapinhas nas costas de forma alguma… Simplesmente fiz a escolha porque ACREDITAVA que era a MELHOR maneira de criar nossas 2 filhas…

Padre Pedro Morello, PhD.

21 de junho de 2024 às 5h37

Sim, há essa [intimidação] como consideração. Embora o mais importante seja a validade das afirmações do Arcebispo. Ele merece grande crédito pela exposição dos arquivos de McCarrick e pela não resposta do pontífice. O que se seguiu, em grande parte detalhado por Peter Beaulieu, é a controvérsia mais ampla da qual a maioria de nós tem conhecimento. Isto é, além da conspiração farmacêutica da Covid e de questões presumidas, aquilo que impacta diretamente a direção da nossa Igreja. Também podemos deixar de lado a forma como esses assuntos foram apresentados.

No entanto, ele se dirigiu a eles de acordo com suas convicções conscientes. Como vocês sabem, essas aparentes transgressões da doutrina perene, embora cometidas informalmente, colocaram em perigo a salvação de uma série de pessoas. O dever de um bispo, que tem o cargo ordenado de defensor da fé, é abordar essas aparentes transgressões. Outros, nomeadamente o Cardeal Burke, contrataram o pontífice e pagaram um preço. Carlo Viganò testemunhou Cristo como achou adequado nas suas circunstâncias particulares. No final, Cristo será seu juiz no tribunal final. Por mais falhos que tenham sido os seus esforços, nós, clérigos, devemos admitir que ele cumpriu fielmente o seu dever sob extrema pressão. Savonarola foi queimado na fogueira. Nosso Savonarola moderno pode sofrer excomunhão. A justiça, como Deus quiser, triunfará.

No mês passado, Francisco deu permissão aos padres para abençoarem casais fora do casamento, incluindo relações entre pessoas do mesmo sexo, desde que a bênção fosse pastoral e não litúrgica ou parte de algum rito religioso.

Alguns bispos que vêem Francisco como um progressista perigoso rejeitaram imediatamente tais bênçãos. Isso levou o Vaticano, no início desta semana, a emitir uma declaração sublinhando que as bênçãos não constituem heresia e que não havia bases doutrinárias para rejeitar a prática.