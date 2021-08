Executivo de Grupo Empresarial visita Lajinha

Por Aloísio Campos

O Prefeito de Lajinha João Rosendo recebeu na manhã desta quinta-feira (12/08) em seu gabinete, a visita do empresário Marcelo Queiroz, CEO DO GRUPO RQ.

A visita contou com a participação do diretor de uma das empresas do Grupo, Aloísio Moreira, da Navelli Fiat, que também é presidente da ACIAMAR REGIONAL, uma Associação que surgiu para defender interesses regionais.

Na reunião foram debatidas temáticas voltadas ao desenvolvimento econômico e social do Município de Lajinha, por meio de ações efetivas e que priorizem a oferta de qualidade de vida à população da cidade.

O encontro contou com a participação do Secretário de Agricultura e Abastecimento Alessandro Florindo, do Vereador Neiron e do Diretor do Jornal das Montanhas Devair Guimarães de Oliveira.



O almoço foi no Restaurante Casarão onde Marcelo conheceu o proprietário Renato.

Após o almoço visitou a Câmara Municipal conhecendo vereadores que estavam participando de uma reunião

Em seguida Marcelo foi convidado pelo Secretário de Agricultura Alessandro Bastos Florindo para conhecer o projeto em fase de desenvolvimento, no Distrito da Prata, onde uma área de lixão foi totalmente restaurada e no local está sendo implantado o projeto da sede da Agricultura Familiar.



Marcelo Queiroz encantou com o Projeto e solicitou ao secretário Alexandro que encaminhe os detalhes e descritivo. “Vou apresentar pessoalmente ao presidente do Senado, para que sejam viabilizadas verbas para ajudar na execução do Projeto de Agricultura Familiar no Distrito do Prata em Lajinha”.

CONHEÇA O PROJETO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM LAJINHA (DISTRITO DO PRATA).

No final da tarde uma resenha com um empreendedor, empresário nos EUA, piloto e estrategista político, Demerval Guimarães, finalizou a agenda do dia.

Veja o vídeo