Expresso Embaixador faz sucesso há mais de décadas pelo Brasil

Há seis décadas transportando histórias.

A Expresso Embaixador tem sede na cidade de Pelotas (RS), e começou sua história no Rio Grande do Sul em 1952, quando começou com transporte de cargas com quatro caminhões, criando no ano seguinte a Transportadora Fonseca Junior, nome depois alterado para Expresso Fonseca Junior. A, no entanto, nasceu em 1974, e permanece até hoje como empresa de transporte rodoviário estadual de passageiros no Rio Grande do Sul, além de atuar em outros segmentos, como fretamento e excursões. Espalhados pelas estradas do sul do Estado, as pessoas que veem se vislumbram nos ônibus do Expresso Embaixador onde alguns tem direito a internet, café, refrigerante e poltronas extremamente confortáveis. Filho de imigrantes portugueses, o fundador da Expresso Embaixador, Sr. Manuel Marques da Fonseca Júnior chegou ao Brasil em 1934 e, em Pelotas, no sul do Estado, onde abriu uma mercearia. Na época, utilizava uma charrete para buscar e levar produtos, e foi aí que tudo começou. Encantado mais pelo transporte do que pelo comércio, Manuel vendeu o armazém e comprou um caminhão, em 1947. Foi ampliando a frota e formou uma transportadora, mas o transporte de pessoas veio apenas em 1960, com a compra de uma empresa que tinha linhas intermunicipais na Região Sul. Hoje, a companhia está nas mãos da terceira geração. Hoje, o foco da empresa, que começou no Sul, permanece na região. Com sede em Pelotas, a Expresso Embaixador tem filiais em Chuí, Santa Vitória do Palmar, Piratini, Canguçu, Rio Grande e Porto Alegre. Conta com uma frota de 119 ônibus, com uma média de três anos e meio de uso.O que começou com apenas um veículo, hoje comemora a consolidação em um mercado preciosamente cultivado. Um trabalho que interfere diariamente no cotidiano das pessoas e, por isso, é realizado por quem se preocupa em fazê-lo com excelência. Em cada embarque, dezenas de histórias juntam-se à nossa. E assim é há 60 anos: honrando o destino dos passageiros transportados para inúmeras cidades espalhadas pelo Rio Grande do Sul e garantindo o conforto e segurança de quem viaja pela Embaixador.Saiba mais sobre a Expresso Embaixador através do site: https://www.expressoembaixador.com.br/