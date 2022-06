Facilitando a vida dos contribuintes a Receita Federal inaugura Ponto de Atendimento em Manhumirim

Mutum e Manhumirim já tem Pontos de Atendimento Virtual

Por Devair G. Oliveira

Ponto de Atendimento Virtual da Receita Federal do Brasil (RFB), o PAV no município, afim de oferecer aos cidadãos alternativas aos serviços básicos da Secretaria da Receita Federal do Brasil. O PAV faz parte de um acordo de cooperação entre a Prefeitura e a Receita Federal, e oferece serviços gratuitamente aos contribuintes da cidade. Foi inaugurado nesta terça-feira 28/06/2022 em Manhumirim MG no Paço Municipal, Ponto de Atendimento Virtual da Receita Federal em Parceria com a prefeitura. Contou com a presença do prefeito Sérgio Borel, da vereadora e ex-prefeita Darci, Secretários e de outras autoridades.

A Sr.ª Vanusa Duarte Ferreira, chefe da ARF/ Manhuaçu comenta sobre o segundo PAV a ser inaugurado na Jurisdição da Receita Federal de Manhuaçu. “Os serviços disponibilizados são os que mais demandam para os contribuintes e através dessa parceria, Receita e Prefeitura, vão tornando cada vez mais acessível o atendimento aos contribuintes, que as vezes tinham que se deslocar de seu município até Manhuaçu para serem atendidos”. Diz a Srª Vanusa.

Com esses serviços em unidades PAV, onde um servidor de Carreira da Prefeitura com Acesso digital monta os processos e são encaminhados para uma base da, Receita Federal e nesse momento o processo é analisado por um servidor da Receita Federal e emitido a resposta ao atendimento trazendo assim mais praticidade e menor custos aos contribuintes, uma vez que o deslocamento até uma Agência da Receita Federal para obter o atendimento, demanda mais tempo, custos com a viagem, alimentação e outros, já no caso do atendimento no próprio município facilita bastante, para isso a possibilidade das Prefeituras terem o seu próprio Ponto de Atendimento Virtual, isso economiza dinheiro, tempo e é mais prático.

Todos os municípios podem fazer esse atendimento em parceria com a Receita Federal, para tanto é só procurar a Receita Federal e fazer adesão, isso facilita a vida de seus munícipes a praticidade no atendimento via PAVs, bastando para isso concretizar um convênio Receita Federal e Prefeitura, hoje em Manhumirim aconteceu a inauguração do segundo ponto de Atendimento da Receita Federal, após a inauguração de Mutum MG.