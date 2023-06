FAMÍLIA TIGGO 5X CRESCE E APRESENTA NOVAS OPÇÕES EM SUA GAMA

As novas versões para a linha do TIGGO 5x representam um marco significativo para a CAOA Chery. Lançado no final de 2018, o TIGGO 5x foi o primeiro modelo produzido pela montadora em Anápolis (GO) e trouxe constantes avanços em termos de tecnologia, conforto e desempenho. Agora, com duas novas versões, o TIGGO 5x amplia sua faixa de atuação no segmento de SUVs compactos, oferecendo ainda mais opções aos consumidores com a versão de entrada, TIGGO 5x Sport, modelo 2024, e com a Top de linha, TIGGO 5x PRO Hybrid Max drive, também 2024.

O TIGGO 5x, com mais de 40 mil veículos já produzidos no Brasil, é baseado na moderna plataforma modular T1X, que é responsável por proporcionar o que há de mais avançado em termos de design, desempenho e segurança. Sua concepção inclui o Integrated Cage Body (Corpo de Habitáculo Integrado), um sistema construtivo que utiliza 60% de aço de alta resistência em sua estrutura, além de 8% de aço de alta resistência nos pontos estratégicos da carroceria. Essa rigidez estrutural elevada melhora tanto a segurança quanto o comportamento dinâmico do veículo.

A plataforma T1X do TIGGO 5x também conta com estruturas longitudinais na parte inferior, abaixo do assoalho, que absorvem e distribuem de forma uniforme a energia gerada em caso de colisão. Essa característica proporciona maior resistência e segurança aos ocupantes do veículo. Além disso, o TIGGO 5x está equipado com seis airbags (dianteiros, laterais e de cortina) e uma ampla gama de sistemas de assistência à condução, reforçando ainda mais a segurança oferecida pelo modelo.

Ao ser atualizado como linha PRO, em 2022, o CAOA Chery TIGGO 5x PRO substituiu a versão anterior e adotou a identidade visual “Life in Motion 3.0”, apresentando uma grade dianteira com padrão tridimensional, um interior novo com acabamento refinado além de uma moderna transmissão CVT com simulação de nove marchas.

Agora, a CAOA Chery está lançando duas novas versões: ampliando a oferta de produtos e proporcionando mais opções aos consumidores em uma faixa de preço entre R$ 119.990 mil e R$ 164.990 mil.

A partir de agora, além do TIGGO 5x PRO e do TIGGO 5 PRO Hybrid, a família ganha as versões TIGGO 5x Sport e TIGGO 5x PRO Hybrid Max Drive, atendendo às diversas demandas de mercado. Esses lançamentos demonstram o compromisso contínuo da CAOA Chery com o desenvolvimento e aperfeiçoamento de seus produtos e serviços, em sintonia com as melhores práticas do mercado e as necessidades dos consumidores. As versões híbridas oferecem ainda mais tecnologia, sofisticação, conforto e segurança, proporcionando opções adicionais aos consumidores interessados nesses recursos avançados.

Com a atual oferta de versões, o portfólio da linha TIGGO 5x fica da seguinte forma:

TIGGO 5x Sport – Preço de lançamento de R$ 119.990,00

TIGGO 5x PRO – Preço público sugerido de R$ 149.990,00

TIGGO5x PRO Hybrid Max Drive – Preço público sugerido de R$ 164.990,00

TIGGO 5X SPORT: A SUA ENTRADA PARA O UNIVERSO DOS SUVS

A CAOA Chery lança sua nova versão de entrada para o modelo líder de vendas da marca no Brasil. O TIGGO 5x Sport proporciona ainda maior competitividade ao SUV compacto e mantem os principais quesitos que levaram o TIGGO 5x a um grande sucesso de vendas e de críticas, já que o modelo foi premiado e elogiado pelos mais diversos representantes da mídia automotiva brasileira.

Assim como o TIGGO 5x PRO, o TIGGO 5x Sport chega com a transmissão CVT, que junto com o motor 1.5 Turbo Flex, trouxe ao veículo ganhos em desempenho e uma dirigibilidade, ainda mais focada no conforto. No design, a identidade do TIGGO 5x PRO prossegue mantida rigorosamente para que a versão siga transmitindo as mesmas impressões de requinte e robustez.

Da mesma forma, o interior conta com extenso pacote ergonômico, central multimídia de 10,25″, painel digital colorido, e uma série de itens de conforto, tecnologia e segurança que transformam a experiência a bordo do TIGGO 5x PRO.

O modelo segue com ótimo espaço interno e dimensões. São 4.318 mm de comprimento, 1.831 mm de largura e 1.679 mm de altura. A distância entre eixos é de 2.610 mm e o porta-malas tem uma capacidade de 340 litros.

O TIGGO 5x Sport manteve a personalidade graças aos elementos de design herdados da versão PRO. Na dianteira, a grade com desenhos no formato “Diamond”, característica dos SUVs da linha PRO, da CAOA Chery, garantem o visual imponente.

Os faróis halógenos possuem o mesmo desenho das demais versões e segue acompanhado de faróis diurnos em LED. Nas laterais, a versão recebeu exclusivas e sofisticadas rodas aro 17″.

Com visual inspirado na tecnologia, o interior conta com duas amplas telas digitais: central multimídia sensível ao toque de 10,25″ com Android Auto e Apple Car Play e Bluetooth, uma das maiores do segmento, e painel de instrumentos com 7″. A atmosfera tecnológica se faz presente também na luz ambiente com opções de cores no painel e nas portas.

O pacote ergonômico é outro destaque: porta objetos, comando dos retrovisores, travamento das portas e diversos outros botões ficam confortavelmente acessíveis ao motorista. Os bancos, revestidos com tecido premium, além de ergonômicos, possuem ajustes elétricos para o motorista, item exclusivo no segmento de SUV compacto. O volante tem design esportivo com base reta, além de ser multifuncional e com regulagem de altura e de profundidade. Tudo minuciosamente pensado para o conforto a bordo. Há ainda Comando de Climatização à Distância (CCD); acionamento do motor pela chave à distância; três entradas USB; compartimento refrigerado no console central; retrovisores com ajuste elétrico, rebatimento automático e desembaçador; chave presencial e botão de partida.

Sob o capô, o CAOA Chery TIGGO 5x Sport traz o motor 1.5 Turbo Flex, já consolidado no mercado nacional, acompanhado do câmbio CVT de 9 velocidades simuladas, outra tecnologia já consolidada em modelos da CAOA Chery. Além disso, o modelo conta com alavanca do tipo Joystick e que permite trocas manuais. A potência máxima segue sendo 150 cv com etanol e 147 cv com gasolina, assim como o torque máximo de 21, 4 kgfm, disponível de 1.750 rpm a 4.000 rpm.

O TIGGO 5x Sport chega ao mercado com preço de lançamento de R$ 119.990,00, garantia de três anos para o veículo completo, cinco anos para o motor e câmbio e as três primeiras revisões sem custo para o cliente. A versão está disponível nas cores Branco Perolizado, Preto Metálico e Cinza Metálico.

TIGGO 5X PRO HYBRID MAX DRIVE: TECNOLOGIA E SUSTENTABILIDADE

Consolidando o sucesso do TIGGO 5x PRO Hybrid, a versão passa a contar agora com o sistema Max Drive, que integra o pacote de equipamentos de assistência de condução – ADAS, oferecendo mais uma tecnologia ao consumidor.

Baseada na substituição do alternador tradicional por um gerador/ motor BSG (Belt Starter Generator), o sistema híbrido funciona recuperando a energia cinética gerada nas frenagens. Essa energia é armazenada em uma bateria 48V e utilizada para auxiliar e aumentar o torque e potência gerados pelo motor a combustão quando solicitados. Ou seja, o motor 1.5 Turbo Flex à combustão é assistido pelo sistema elétrico. O sistema é inteligente e detecta, a partir do modo de condução do motorista, quando há necessidade por economia ou por desempenho, utilizando o algoritmo desenvolvido no seu máximo potencial. Com isso, há redução de 13% nas emissões de CO2 e economia de até 26% no consumo de combustível.

Outro diferencial é a melhora do desempenho. O sistema BSG entrega 10 CV de potência e 40Nm (4,1 kgfm) adicionais para auxiliar o motor a combustão. Por esse motivo, na versão híbrida os modelos da CAOA Chery passam a ter 160 cv de potência máxima e 25,5 kgfm de torque máximo. O TIGGO 5x PRO Hybrid Max Drive segue contando com câmbio CVT de 9 velocidades.

A tecnologia Híbrida 48V conta também com sistema start-stop que desliga o motor em paradas como semáforos e dá partida automaticamente quando acionado o acelerador. Esse sistema também auxilia na redução do consumo e na emissão de poluentes, além de minimizar ruídos ociosos enquanto o veículo está parado.

Mantendo seu compromisso de fabricar no Brasil os veículos mais modernos, tecnológicos e atualizados da indústria automobilística mundial, a CAOA Chery apresenta o conjunto Max Drive na versão TIGGO 5x PRO Hybrid, um conteúdo completo de sistemas eletrônicos inteligentes de segurança e assistência ao motorista.

Além da motorização híbrida e do sistema start-stop, o TIGGO 5x PRO Hybrid Max Drive possui itens de tecnologia e design trazido na nova versão. O SUV mais vendido da CAOA Chery passa a contar com volante com base reta, com design mais esportivo; sensor de chuva e carregador de celular por indução. O utilitário esportivo segue contando com o design cheio de personalidade e sofisticação da versão PRO Hybrid e as dezenas de equipamentos de série que fazem do modelo um sucesso de vendas da marca.

O Max Drive, por meio de uma sofisticada tecnologia que utiliza uma câmera multifuncional e sensores, oferece assistência de condução ao motorista, representando um papel fundamental não só na prevenção de acidentes como também no aumento do conforto, da praticidade e do prazer ao dirigir.

O TIGGO 5x PRO Hybrid Max Drive traz, por exemplo, piloto automático adaptativo, frenagem automática de emergência, alerta de tráfego cruzado traseiro, aviso de saída de faixa, alerta de colisão frontal, monitoramento de ponto cego e farol alto com assistência inteligente (que liga e desliga o farol alto automaticamente com a proximidade de veículos na direção contrária).

Estas são algumas das inovações tecnológicas mais atuais disponíveis nos veículos mais modernos do mundo. É importante observar, porém, que esta tecnologia proporciona auxílio ao condutor, elevando sobremaneira sua segurança e conforto, mas não se trata de um sistema de direção autônoma: o motorista deve permanecer atento e responder pelos movimentos do veículo durante todo o trajeto.

O veículo chega ao mercado brasileiro com garantia de três anos para o veículo completo, cinco anos para o motor e câmbio e as três primeiras revisões sem custo para o cliente, com preço sugerido de R$ 164.990,00. O veículo é produzido na fábrica da CAOA em Anápolis, GO, e suas opções de cores são: metálicas (preto e cinza) e perolizadas (branco e azul).