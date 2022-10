Famílias aprovadas do Casa Verde e Amarela visitam Residencial Clube do Sol

Está cada vez mais perto a realização do sonho de mais de 200 famílias do programa Casa Verde e Amarela em Manhuaçu. Entre esta quinta (13) e sexta-feira (14), os aprovados no programa estão tendo a oportunidade de conferir de perto como ficou o Residencial Clube do Sol. A visita servirá de base para o sorteio dos apartamentos, previsto para ocorrer no próximo domingo (16/10).

A equipe da Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social e da empresa Painel Pesquisas, credenciada da Caixa Econômica Federal, e representantes da Construtora Ilha estavam presentes no local. “Eu cheguei aqui antes das 8 horas e eles já estavam aqui esperando, com muita expectativa, com muita alegria no coração, com muita esperança e muita gratidão de ver esse projeto que estava parado há tantos anos e hoje se tornando realidade. Então cada sorriso, cada conversa e cada diálogo que eu tive com muitos aqui foi de esperança, foi um passo muito importante, no qual eles conheceram o apartamento e eles estão encantados com o Residencial Clube do Sol”, destacou Eleni de Jesus Marques, secretária da pasta.

A secretária também destacou o empenho da administração e o diálogo próximo às famílias, para que tudo fosse realizado dentro do cronograma estabelecido pela Caixa. “Nós ali da secretaria, junto com a Prefeitura Imaculada, a prefeitura toda envolvida, trabalhando para que esse projeto finalmente saísse do papel e se tornasse realidade. Tudo com a maior transparência, muito diálogo, inclusive alguns deles ficavam nervosos, depois pediam perdão e mandavam mensagem pra gente agradecendo pela atenção. Foram inúmeras reuniões e ligações para a Caixa, para que tudo desse certo. Estamos felizes que este sonho, que estava adormecido, está se tornando realide”.

Lembrando que o condomínio estará aberto para os beneficiários nos dias 13 e 14 de outubro, das 8 às 11 e das 12 às 16 horas.