Fecomércio MG e Sebrae Minas realizam Seminário Experience Varejo + em Manhuaçu (MG)

O evento, que será realizado no dia 29 de março, das 18h30 às 21h30, na Câmara Municipal da cidade, é voltado para empresários e empreendedores da região

Com o objetivo de debater sobre as tendências do varejo e a geração de insights inteligentes entre empresários e empreendedores da microrregião de Manhuaçu (MG), a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais (Fecomércio MG) realiza, em parceria com o Sebrae Minas, o Seminário Experience Varejo +. O evento acontecerá no dia 29 de março, das 18h30 às 21h30, na Câmara Municipal de Manhuaçu (Av. Elói Werner, 141 – Alfa Sul).

Entre as atividades que farão parte da programação do seminário está a palestra “Empreendedor ou você muda ou você dança!”, do empresário e especialista em varejo Thiago Oliveira, que já atuou em cerca de 500 empresas e impactou mais de 11 mil pessoas. Ele também foi selecionado e convidado para ser palestrante na Latam Retail Show, em São Paulo, e correspondente na NEW York Retail Fair, a maior feira de varejo do mundo.

Para o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Manhuaçu, Henrique César Oliveira, o encontro é uma oportunidade de refletir sobre a importância em inovar, estudar e aplicar mudanças nos negócios. “Além disso, o evento também contribui para uma maior aproximação entre empresários e empreendedores, tanto para quem já está atuando no setor quanto para quem pretende começar”, afirma.

O Seminário Experience Varejo + é gratuito e as inscrições podem ser realizadas pelo site loja.sebraemg.com.br ou pelo https://forms.gle/2TUJ65WtYz4LCpfa9. Para mais informações, entre em contato no (33) 3331-4833.

ANOTE

– Seminário Experience Varejo +

– Data: 29/03/2022, das 18h30 às 21h30

– Local: Câmara Municipal de Manhuaçu (Av. Elói Werner, 141 – Alfa Sul)

– Inscrições: site loja.sebraemg.com.br

– Evento gratuito

PROGRAMAÇÃO

18h30 – Abertura

19h – Painel com empresários

20h – Coffee-break

20h30 – Palestra Empreendedor: ou você muda ou você dança!

21h30 – Fechamento