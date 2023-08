Feira de Negócios da Coocafé e Coocafest: destaques na agenda regional do agronegócio e do entretenimento

Por Comunicação Coocafé

O Armazém Areado da Coocafé, em Lajinha, foi endereço da 12ª Feira de Negócios que trouxe o tema: “agro sustentável, legado da cooperação”. A feira, que é referência do agronegócio nas Matas de Minas, ofereceu oportunidades de negociação com grandes empresas do mercado agro, e ampla infraestrutura para dar comodidade ao público: restaurantes, food truck, sorveteria, cafeteria (Empório Coocafé), espaço kids com brinquedos, pintura de rosto e contação de histórias. A intercooperação com educadores do Centro Educacional Coopcel, favoreceu a realização de atividades para as crianças. Com atrativos para a família inteira, a feira também foi ponto de lazer durante os dias 3 e 5 de agosto.

Os cooperados tiveram uma área exclusiva para fechar negócios. Houve atendimento personalizado aos produtores das 16 cidades mineiras e capixabas nas quais a cooperativa tem lojas. Pelos 66 estandes foram apresentadas novas tecnologias, tendências da agricultura nacional e variada oferta de produtos, entre eles: adubos, fertilizantes, defensivos, máquinas variadas da cadeia produtiva e beneficiamento de café, ração para o gado, sistema de energia solar, tratores e drones de pulverização. Aliás, o workshop sobre as aplicações na agricultura das aeronaves remotamente controladas foi um dos mais movimentados. Os produtores conheceram mais sobre as vantagens dos drones que reduzem custos e tempo gasto no trato com as lavouras da cafeicultura de montanha; comum nas Matas de Minas e Montanhas do Espírito Santo devido às características do relevo das regiões.

Direcionado só para mulheres, houve workshop de gestão de propriedade rural. Ao lado de outros produtores e adolescentes, elas também puderam participar de cursos com baristas profissionais sobre o preparo de cafés filtrados e receitas de drinks gelados e culinárias com café.

Outra novidade, deste ano, foi o 1º Top Café Coocafé. Produtores enviaram amostras de cafés especiais que foram preparadas e oferecidas ‘às cegas’ aos visitantes da feira sem que eles soubessem as origens e nomes dos produtores. Por votação popular, foram escolhidos os 3 melhores: Gilmar Felisberto de Alcântara (3º lugar), Raphaela de Aguiar Hubner (2º lugar) e Gilberto Misael Domingos (1º lugar). Os três produtores têm lavouras em Lajinha. O concurso e os workshops foram realizados com o apoio do Sistema Ocemg e Sistema OCB/ES. Dentro do projeto ‘Geração Cooperativa’ o propósito foi envolver ainda mais a família rural no universo do cooperativismo, proporcionando a troca de experiências.

Os principais parceiros da cooperativa na realização da Feira de Negócios foram: Sicoob/Credicaf, Bayer, Syngenta, Vittia, Palini e Alves, Café Brasil, Heringer, Alltech, Yara e ICL.

No encerramento da programação, a atração foi a Coocafest 2023 que levou ao palco principal o show de Matheus e Kauan com o apoio da StartUp Francesa NetZero, parceira da Coocafé para a produção de biochar (biocarvão) em escala comercial. Mais de 10.000 pessoas participaram da Coocafest, embaladas pelos sucessos da dupla que é destaque no cenário sertanejo nacional. Houve também apresentações do cantor Eder de Oliveira, Os Caipira Top, Justino Leandro e da Banda Lex Luthor. Uma noite de muita

diversão e comemoração pelo sucesso da Feira de Negócios. Cumprindo um importante papel social, parte da área de alimentação da festa foi cedida à 5 instituições: Probem, Apae e Projeto + Amor, sediados em Lajinha, Apae de Ibatiba/ES e Lar dos Velhinhos de Iúna/ES. Com a renda arrecadada, as instituições que contam com doações para manter as atividades, ganharam fôlego nos orçamentos.



