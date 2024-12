o aniversário de Cristo, mais do que uma data comemorativa, é um convite à transformação e ao resgate de valores esquecidos.

uma reflexão sobre o verdadeiro significado do Natal e a eterna lição de amor e humildade. feliz aniversário de mãos tão pequeninas você nasceu. chorou como qualquer criança chora quando tem contato com o ar pela primeira vez. se aconchegou no peito da sua mãe. dizem que você tinha uma luz, desde o nascimento. algo muito difícil de se explicar. você passou por todas as nossas fases. engatinhou, disse as primeiras palavras, aprendeu a andar. foi instruído e brincou como todas as crianças da sua época. aprendeu a brincar com a madeira e lhe dar formas. era o seu novo ofício, mas não a sua missão. as suas mãos cresceram e entre os calos do trabalho e do estudo, coisas começaram a acontecer. através delas, ou por meio delas. diziam que você era a salvação. talvez você ainda seja, até hoje. a luz continua a brilhar, mesmo sem a sua presença física. você andou pela terra e pela água. você fez o impossível acontecer. a terra árida se tornou verde. o doente se curou. o paralítico andou. a água virou vinho. mas você dizia que nada daquilo era mérito seu. muito pelo contrário. você nos ensinou a humildade e o amor. e mesmo nos ensinando tanto sobre o amor, nós só soubemos te ensinar dor e sofrimento. e ainda assim você nos amou até o último suspiro. porque a teus olhos, nós merecíamos. e ainda merecemos. e então eu te pergunto: o que você merece? hoje é natal, o seu aniversário. e o que isso se tornou? só uma data para dar presentes uns aos outros? discutir com os parentes por causa de política ou de piadas ruins? reclamar dos preços e da vida? veja, dois mil anos se passaram e será que aprendemos a lição? ela era fácil: amar a deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. e parece que estamos longe demais disso. eu espero que você não esteja tão decepcionado como, talvez, eu mesmo esteja. porque eu sei que você não desistiu, com todo esse tempo. e espero que você, que esteja lendo, também não desista. natal não é só uma data comercial, não é só uma desculpa para reunir família e ir ao shopping. é o aniversário dele. é o dia para lembrarmos de tudo o que ele fez e ainda faz. de tudo o que ele nos ensinou e que não devemos nos esquecer.

irmão, obrigado por tudo. desculpa por tudo. feliz aniversário. te amo.

enrico pierro