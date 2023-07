Férias escolares acendem alerta de acidentes com pipas em redes elétricas

Energisa orienta sobre os principais cuidados para que as férias sejam divertidas e sem acidentes. Responsáveis também devem ficar atentos quanto ao consumo de energia.

As férias escolares de julho já começaram em algumas escolas e os pais precisam ficar atentos com as crianças e adolescentes em casa para evitar acidentes envolvendo eletricidade. Nesse período de férias, é comum o uso por mais tempo de videogames e de celulares para jogos, além soltar pipa.

Valdecy Silva Barros Junior, supervisor da Energisa Minas Rio, orienta sobre os principais cuidados com o uso desses equipamentos. “Uma tomada irregular é um risco muito grande para as crianças que se divertem usando os eletrônicos. Deixar que a criança use o celular ou tablet enquanto está carregando, ou ligar o videogame junto com outros aparelhos, sobrecarregando a tomada, são atos inseguros que podem provocar acidentes com consequências graves. Por isso, é importante não usar aparelhos eletrônicos quando estiverem carregando. E jamais utilize fones de ouvidos quando o celular estiver conectado à tomada, pois pode provocar choques elétricos”, alerta Valdecy.

O uso em excesso dos equipamentos eletrônicos também pode gerar um gasto extra ao final do mês. Mas atitudes simples podem contribuir para a economia de energia como: abrir as cortinas e aproveitar a luz natural do dia, utilizar lâmpadas LED, retirar os aparelhos que não estiver usando da tomada, juntar as roupas e passá-las de uma vez, evitar banhos longos na posição inverno.

Para os pais que estimulam a brincadeira ao ar livre, a orientação é sobre a escolha do lugar. É indispensável que os pais e responsáveis direcionem as brincadeiras para parques e campos abertos, longe da rede de energia, o que evita acidentes e interrupção do fornecimento de energia. De 2022 até junho deste ano, foram registradas pela Energisa em Minas, cerca de 90 ocorrências por pipa na rede, interrompendo o fornecimento de energia para aproximadamente 25 mil clientes.

Também não se deve soltar pipa nos dias de chuva, especialmente quando houver raios, porque eles são atraídos por pontos altos. “E a pipa, nessas circunstâncias, pode ser esse ponto mais alto”.

Dicas da Energisa para solta pipa com segurança e sem acidentes: