Fernando prefeito de Martins Soares reúne com lideranças em Manhuaçu 

Evento no Cantinho do Café em Manhuaçu

Por Devair G. Oliveira

Em evento realizado dia 26 de novembro de 2021 no Cantinho do Café em Manhuaçu onde reuniram-se lideranças políticas da região, várias pessoas falaram dando suas opiniões sobre a região de Manhuaçu opinando sobre a infraestrutura regional. Dentre os presentes entrevistamos o Dr Mauro Bomfim e o prefeito de Martins Soares Fernando Almeida. O evento foi organizado pelo ativista Walisson.

Prefeito de Martins Soares fala a nossa reportagem sobre suas atividades em busca de melhoria para Martins Soares e região. “Primeiramente gostaria de agradecer ao senhor e o Jornal das Montanhas que tem nos prestigiado tem mostrado a verdade na nossa região é muito bom poder contar com notícias sérias e verdadeiras. Nas minhas andanças políticas a gente vem buscando melhoria não só em Martins Soares, mas por onde a gente passa a gente tem buscado parceria e boas amizades para que dessas boas amizades saia frutos para nossa região, estive em Brasília com o Presidente Bolsonaro no governo federal para buscar melhoria para a nossa região dentre os assuntos abordamos o problema da BR 262 que é uma das coisas mais importante aqui da nossa região, é uma BR bem antiga precisando de reforma, também incansavelmente através de alguns deputados amigos nosso Paulo Abi-Ackel, Cássio Soares a gente também vem buscando parceria do governo do estado para que possa ter um olhar fraterno para a nossa região e da nossa malha MG que está bem sacrificada”. Disse Fernando

Segundo Fernando este reencontro de amigos e parceiros é muito importante é momentos de felicidades hoje junto de grandes amigos aqui de Manhuaçu e da região: Simonésia, Santana do Manhuaçu, Pocrane, Ipanema, Caparaó, Alto Jequitibá, Manhumirim, Reduto, Martins Soares, Manhuaçu, São Joao do Manhuaçu e de todo o entorno do Caparaó. “Fico muito feliz de rever tantas pessoas boas que gostam e quer ver a política do bem comum da infraestrutura da melhoria da saúde da educação e a gente poder contribuir e lá no futuro alguém, algum neto, algum filho e algumas pessoas possam reconhecer os bons serviços que foram prestados há muitos anos, plantando a sementinha hoje amanhã e cuidando dessa semente com certeza a nossa região do entorno de Manhuaçu e Caparaó vão ter uma melhoria, um destaque sem sombra de dúvida. Precisamos valorizar o nosso produto nosso material o ser humano, e mais uma vez agradeço e deixo aqui um abraço a todo o povo da nossa região”. Destaca o prefeito Fernando.