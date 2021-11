Dr. Mauro Bomfim reencontro com amigos e lideranças políticas em Manhuaçu 

Por Devair G. Oliveira

Em evento realizado dia 26 de novembro de 2021 no Cantinho do Café em Manhuaçu onde reuniram-se lideranças políticas da região.

Entrevistamos o advogado Dr Mauro Bomfim falando sobre o desenvolvimento da região de Manhuaçu e Zona da Mata. “Nós aproveitamos essa oportunidade dessa reunião coordenada pelo grande dinâmico prefeito de Martim Soares Fernando Almeida, para trazer aqui junto a várias lideranças de municípios aqui representados, seja, por seus prefeitos e vereadores uma reflexão sobre o desenvolvimento regional aqui do Caparaó dessa parte da Zona da Mata.

O que que nós percebemos que nada é possível ser executado sem planejamento, é preciso planejamento quando nós vamos aos órgãos do governo estadual, Codemig – A Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, nós não encontramos nenhuma planta de projetos para a nossa região. Então qual é a nossa ideia, primeiro é que haja um sentimento de conjunto regional de uma mobilização de esforços, nenhum prefeito pode trabalhar isoladamente, isso é igual um palito de fósforo que sozinho se quebra, mas vários reunidos é difícil quebrar, é preciso esse sentimento de uniam como tem no Triângulo Mineiro como tem na região do Norte de Minas por exemplo, nossa ideia é trazer aqui o Secretário de Desenvolvimento Econômico do Governo Estadual, para transformar a nossa região capitaneada por Manhuaçu numa região de Câmara Especial de Tributação, que quer dizer isso, não podemos perder em competição para o Espírito Santo enquanto o Espírito Santo tem as melhores estradas, tem os melhores nichos de ambiente de negócios que a tributação lá é bem menor”. Destaca Bomfim.

Mauro Bomfim chama atenção para as fronteiras de Minas

Mauro Bomfim defende que a região de Manhuaçu deva ser fortalecida mais que outras regiões de Minas Gerais porque Manhuaçu é uma região de fronteira com o Espirito Santo que é muito perverso para o desenvolvimento econômico da região de Manhuaçu, segundo explica é é muito difícil competir com o vizinho Espirito Santo, principalmente quanto ao ICMS que ninguém aguenta pagar o recolhimento do diferencial de alíquota, enquanto o Espírito Santo é 7% Minas Gerais é 17, 18 chegando até 25% em alguns produtos com isso o café, o granito que tem em algumas cidades da região e até mesmo a questão da agricultura familiar da cultura do hortifrúti, isso fica realmente muito prejudicado. “Então são essas as ponderações que gostaria de fazer eu sou municipalista, defensor ferrenho dos municípios, é onde o cidadão mora, não mora no estado, não mora na União, que são entes abstratos e chegou a hora de ação e resultado aqui para nossa região e eu tenho certeza que o Fernando Almeida pelo trabalho que faz em Martins Soares, é um dos nomes para alavancar esse projeto nós estaremos juntos aí trazendo o Governo de Minas o Governo Federal as forças positivas de desenvolvimento para que Manhuaçu e o Caparaó e parte da Zona da Mata tenha seu lugar de destaque e não perca em divisas e rendas nem para o Triângulo, nem para o Norte de Minas e nem para o Sul de Minas”. Pontua Bomfim.