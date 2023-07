Festas Julinas agitam escola e creches municipais de Manhuaçu

As festividades foram realizadas em parceria entre as Secretarias de Educação e de Cultura e Turismo. O secretário Eduardo Portilho acompanhou os eventos.

O fim de semana foi agitado em algumas creches e escola municipais de Manhuaçu. Em clima de muita alegria e diversão, a Escola Eni Alves Nogueira, do distrito de Palmeiras, e as Creches do Engenho da Serra e da Petrina realizaram festas julinas que envolveram os alunos e as respectivas comunidades locais.

A prefeita Imaculada parabenizou aos presentes pela realização do evento e destacou que a administração municipal se esforça para promover o melhor possível na educação municipal. “É para isso que trabalhamos. Ver essas crianças felizes, fazendo apresentações culturais, é muito gratificante”, finalizou a prefeita.

As festividades foram realizadas em parceria entre as Secretarias de Educação e de Cultura e Turismo. O secretário Eduardo Portilho acompanhou os eventos.

