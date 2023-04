Fiat Argo é o carro automático mais barato do Brasil

O hatch estreia com esse pomposo título e, de quebra, ainda tem outro importante fator para competir com Chevrolet Onix, Hyundai HB20 e Volkswagen Polo, além de também afagar os compradores que se preocupam com o bolso: o consumo de combustível.

O Fiat Argo 1.3 CVT agrada principalmente pelo custo/benefício. Os concorrentes automáticos são mais caros: Polo Comfortline, Onix LT e HB20.

Fiat Argo Drive 1.3 AT 2023 Ficha técnica Motor: Diant., transv., 4 cil. em linha, 1.3, 8V, flex Potência: 107 cv (E) a 6.250 rpm Torque: 13,7 kgfm (E) a 4.000 rpm Câmbio: CVT; tração dianteira Direção: Elétrica Suspensão: Independente, McPherson (diant.) e eixo de torção (tras.) Freios: Discos ventilados (diant.) e tambores (tras.) Pneus: 185/60 R15 Tanque: 47 litros Porta-malas: 300 litros (fabricante) Peso: 1.150 kg Multimídia: 7 polegadas, sensível ao toque, Android Auto e Apple CarPlay Ponto positivo: Apesar do preço, é o carro automático mais barato do Brasil; conjunto bem acertado e econômico Ponto negativo: Faltam alguns itens de segurança que os rivais oferecem e os bancos poderiam ser melhores DIMENSÕES Comprimento: 4,03 metros Largura: 1,72 m Altura: 1,51 m Entre-eixos: 2,52 m

Com informações Auto Esporte