FIAT SCUDO CARGO, vocação para substituir o KOMBI; VEJA VÍDEO

A lacuna deixada pela saída de produção do VW Kombi em dezembro de 2013 ainda não foi preenchida, tanto em versatilidade quanto em variações de tipos de carroceria e aplicações que o Kombi teve durante anos. Sem contar o exitoso volume de vendas que utilitário sempre teve. Já apareceram alguns veículos tentando se posicionar nesse nicho do mercado, mas poucos tiveram sucesso e estiveram longe de ser unanimidade entre os consumidores.

A frente recebeu a grade superior com o grande emblema-logotipo da Fiat; iluminação halógena com luz de rodagem diurna incorporada ao conjunto óptico

A Peugeot e a Citroën, então marcas da PSA Peugeot Citroën, apresentaram 21ª Fenatran, em 2017, o Peugeot Expert e o Citroën Jumpy, de mesma plataforma. Mas essas marcas nunca tiveram aqui a capilaridade de canais de vendas que pudesse posicionar bem estes veículos no mercado. Hoje a situação é outra. Há o grupo Stellantis, formado em janeiro de 2021 com a fusão da PSA com a FCA (Fiat Chrysler Automobiles), em que os executivos da forte marca Fiat viram a oportunidade de incorporar esse veículo, produzido no Uruguai pela Nordex ao seu portfólio, renomeando-o com a marca italiana.

Boa área nas laterais para ser utilizada como promoção da empresa

Com 1.935 mm de altura, o Fiat Scudo não tem dificuldades para acesso a garagens subterrâneas ou portões residenciais, e o peso bruto total de 3.225 kg permite que portadores de carteira de habilitação categoria B o dirijam, o que é uma grande ajuda aos pequenos comerciantes.

Versatilidade

O Fiat Scudo está disponível nas versões Cargo e Multi, podendo ser customizados para diversos tipos de aplicação, desde passageiros até cargas climatizadas como o testado.

Clique nas fotos com o botão esquerdo do mouse para ampliá-las e ler as legendas

Na Cargo, o compartimento de cargas possui 2,8 metros de comprimento e volume total de 6,1 m³. A porta lateral é deslizante, facilitando o carregamento e na traseira as duas portas simétricas tem abertura de até 180 graus, permitindo uso de empilhadeiras, deixando a tarefa mais fácil.

Configuração de abertura 180 graus da porta traseira facilita o carregamento com o uso de empilhadeira

O piso de carga é relativamente baixo, e permite uma eficiente distribuição de cargas no centro do veículo, o que ajuda na resposta dinâmica. A segurança dos valores transportados são garantidos pelo travamento central das portas por controle remoto ou de dentro da cabine.

Clique nas fotos com o botão esquerdo do mouse para ampliá-las e ler as legendas

Baixo custo operacional

A Fiat destaca o baixo custo operacional do veículo — TCO (Custo Total de Propriedade) — com uma ampla lista de itens de série. As rodas de aço são desprovidas de calotas e montadas com pneus 215/65R16. O controle de estabilidade auxilia a condução do veículo e o van vem com três bolsas infláveis para proteger os três ocupantes do banco dianteiro. Assistente de partida em aclives/declives, luzes de rodagem diurna (DRL), ar-condicionado, travamento central das portas, retrovisores elétricos e vidros elétricos com a função um-toque para descer/subir.

Controle de velocidade de cruzeiro e limitador de velocidade são outros itens de comodidade que complementam o ajuste de altura e distância do volante e o bom banco que possui ajuste de altura, apoio lombar e descansa-braço.

Detalhe do comando de velocidade de cruzeiro e limitador de velocidade

Para manter o TCO em evidencia na decisão de compra, a Fiat fixou o valor das três primeiras revisões em R$ 2.700 no total, e colocou uma cesta de produtos de primeira necessidade à disposição dos clientes com preço até 14% mais baixos que outros veículos dessa categoria. Ainda nesse quesito, o consumo de combustível homologado junto ao Inmetro é de 11,9 km/l na cidade e 12,4 km/l, na estrada.

No uso de uma semana obtive a média geral de 11,5 km/l sendo que no trecho de São Paulo a Campinas a 120 km/h a média foi de 14,5 km/l, o que resultaria num alcance de1.000 km com os 69 litros no tanque.

Espaço suficiente para as pernas com o posicionamento elevado da alavanca de câmbio

Motor e câmbio

Motor de 4 cilindros e 1,5-l turbodiesel está montado na transversal, com quatro válvulas por cilindro, injeção direta entrega a potência máxima de 120 cv a 3.750 rpm e torque máximo de 30,5 m·kgf a 1.750 rpm, tendo boa elasticidade para uso no dia a dia. Para atender os níveis de emissões do Proconve L7 o veículo vem equipado com tanque de 18,7 litros para ureia diluída (Arla 32), catalisador e filtro de material particulado.

Motor turbodiesel é bem eficiente e silencioso

O câmbio manual de seis marchas à frente e uma à ré e a embreagem tem acionamento hidráulico, com o comando das marchas por cabo proporcionando engates suaves e precisos. O peso do pedal de embreagem é outra característica positiva do veículo, pois é leve e tem modulação bem progressiva. O assistente de partida em aclive evita ou desestimula o segurar o carro parado pelo motor, patinando a embreagem, procedimento altamente destrutivo para o sistema. A tração é nas rodas dianteiras.

Boa ergonomia provê fácil acesso aos comandos

O conjunto está bem calibrado para uso cidade e estrada, mas sempre tendo a preocupação de manter a rotação do motor acima de 1.500 rpm. Abaixo dessa marca a força do motor é praticamente inexistente, portanto, é necessário antecipar as trocas de marchas para se ter boas retomadas de velocidade em qualquer condição de uso.

Em termos de desempenho, o fabricante indica 0-100 km/h em 12,5 segundos e velocidade máxima de 160 km/h,

Distância entre eixos é longa deixando o veículo bem espichado

Suspensão e direção

O sistema de direção utiliza o conceito eletro-hidráulico onde uma bomba elétrica impulsiona a bomba hidráulica. Mesmo com esse conceito já considerado antiquado, o sistema permite boa dirigibilidade do veículo, apenas exigindo maior ângulo de esterço. A progressão de esforço indexado à velocidade não é tão pronunciada como nos modernos sistemas de assistência elétrica, mas ainda assim tem um bom compromisso de esforço e sensação de esterço. O diâmetro de giro é de 12,4 metros, considerado um bom resultado para um veículo com entre eixos de 3.275 mm.

Clique nas fotos com o botão esquerdo do mouse para ampliá-las e ler as legendas

Na dianteira utiliza o conceito McPherson de suspensão independente com braço de controle simples, mola helicoidal, amortecedor pressurizado e barra antirrolagem, porém a falta do batente hidráulico faz com que os ruídos de queda de roda sejam frequentes na condição de carro vazio.

Na traseira a suspensão também é do tipo independente com braço semiarrastado triangular e mola helicoidal montada sobre o braço da suspensão. O amortecedor é pressurizado e há também barra antirrolagem.

Clique nas fotos com o botão esquerdo do mouse para ampliá-las e ler as legendas

A calibração da suspensão mostra bom equilíbrio de movimentação entre o eixo dianteiro e o traseiro, e apesar de não ter carregado o veículo totalmente, percebe-se que o ajuste está bem balanceado para as diferentes condições de carga. A estabilidade do veículo é outro ponto elogiável, assim como a suavidade de rodagem e boa absorção de impactos pelos pneus Pirelli Carrier.

Pneus bons para carga e não comprometem o conforto geral do veículo

Cabine

A acomodação de até três pessoas no banco dianteiro é facilitada pela montagem da alavanca de câmbio em extensão do painel de instrumentos, com isso permite espaço para os pés e pernas. O acesso aos comandos no painel de instrumentos também é facilitado pela sua distribuição e os acionamentos são todos mecânicos, inexistindo central multimídia ou outros requintes de veículos de passageiros.

Bancos revestidos em tecido e bom conforto no banco do motorista com ajuste de atura

O comando dos vidros elétricos e espelhos retrovisores posicionado no alto do painel de portas é outro destaque que facilita a operação, e a altura do descansa-braço na porta também traz comodidade para longas horas ao volante. Como itens de comodidade, os painéis de portas e painel de instrumentos são providos de generosos porta-objetos.

Porta objetos distribuídos por todos os lados

A visibilidade 360 graus é prejudicada pelo fechamento da cabine logo atrás dos bancos dianteiros, mas por outro lado os retrovisores externos proporcionam boa visibilidade traseira para condução. Nas manobras mais apertadas eu recorri à ajuda de uma pessoa externa, pois faltam sensores de distância na traseira para auxiliar o motorista.

Clique nas fotos com o botão esquerdo do mouse para ampliá-las e ler as legendas

Conclusão

Se o Fiat Scudo conseguirá cair no gosto do público desse segmento e substituir definitivamente o VW Kombi em nosso mercado, somente o tempo irá nos responder, mas com certeza a capacidade de transportar até 1.500 kg de carga em uma cabine fechada é um diferenciador importante.

Tradicional foto AE

A Fiat tem uma ampla rede de concessionárias para distribuir esse novo produto e certamente o consumidor que procurar uma na busca de um veículo de carga para seu negócio terá o Fiat Scudo como uma opção a mais, ao lado das picapes Strada e Toro. E sem precisar partir para a grande Fiat Ducato que na versão Cargo comporta até 13 m3, o dobro do Scudo.

GB

FICHA TÉCNICA FIAT SCUDO CARGO 2023 MOTOR A COMBUSTÃO Designação 1,5 Turbo Diesel BlueHDI Tipo 4-cilindros, transversal, turbocarregador com interresfriador, cabeçote de alumínio, 4 válvulas por cilindro, duplo comando de válvulas, correia dentada, injeção direta, Diesel Cilindrada (cm³) 1.499 Diâmetro e curso (mm) 75 x 84,8 Taxa de compressão (:1) 16,5 Potência (cv/rpm) 120/3.750 Torque (m·kgf/rpm) 30,5/1.750 Densidade de potência (cv/L) 80 Densidade de torque (m·kgf/L) 20,3 TRANSMISSÃO Tipo Câmbio manual de seis marchas à frente e uma a rè, tração dianteira SUSPENSÃO Dianteira Independente, McPherson, braço de controle simples, mola helicoidal, amortecedor pressurizado e barra antirrolagem Traseira Independente, braço triangular arrastado, mola helicoidal, amortecedor pressurizado e barra antirrolagem DIREÇÃO Tipo Pinhão e cremalheira, eletro-hidráulica, indexada à velocidade Voltas entre batentes 3 Diâmetro do aro do volante (mm) 370 Diâmetro mínimo de giro (m) 12,4 FREIOS Dianteiros (Ø mm) Disco ventilado/n.d. Traseiros (Ø mm) Disco/n.d. Controle ABS, distribuição eletrônica das forças de frenagem e assistência à frenagem de emergência Freio de estacionamento+- Manual por alavanca RODAS E PNEUS Rodas Aço estampado 7J x 16 Pneus 215/65R16 Estepe 215/65R16 CARROCERIA Monobloco em aço, duas portas, porta lateral deslizante, porta traseira dupla, três lugares, subchassi dianteiro CAPACIDADES Salão de carga (m³) 6,1 Tanque de combustível 69 PESOS (kg) Em ordem de marcha 1.725 (Multi 1.714) Bruto total 3.225 (Multi 3.214) Carga útil 1.500 DIMENSÕES (mm) Comprimento 5.309 Largura sem/com espelhos 1.920 / n.d. Altura 1.935 Distância entre eixos 3.275 Distância mínima do solo n.d. Bitola dianteira/traseira n.d./n.d. Ângulos de entrada/saída (º) n.d./n.d. DESEMPENHO Aceleração 0-100 km/h (s) 12,5 Velocidade máxima (km/h) 160 CONSUMO DE COMBUSTÍVEL INMETRO/PBEV Cidade (km/l) 12,4 Estrada (km/l) 11,9 GARANTIA Termo (anos) 3

CONTEÚDO DO FIAT SCUDO CARGO 2023 Ar-condicionado Assistente de partida em aclive Banco do motorista com ajuste de altura Bolsas infláveis frontais (3) Controle de cruzeiro Descana-braço central para o banco do motorista Faróis de neblina Faróis, luzes de rodagem diurna Limitador de velocidade Travamento central das portas com controle remoto na chave Vidros das 2 janelas com acionamento elétrico um-toque descida e subida Volante com ajuste de altura e distância

Assista ao vídeo da avaliação do novo Fiat Scudo versão Cargo, assim além de você ter mais informação, estará colaborando para o crescimento do nosso canal. É através das visualizações no YouTube que temos nosso trabalho reconhecido e monetizado, o que ajuda a evitar precisarmos recorrer a qualquer tipo de cobrança para acesso ao AE.

ASSISTA O VÍDEO:

Por autoentusiastas