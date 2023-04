Fiat Scudo já é protagonista entre furgões médios

Utilitário passa a ser oferecido por meio de serviço de assinatura

Há apenas nove meses no mercado, o Scudo começa a mostrar seu potencial e a força da rede de concessionárias da Fiat. O utilitário encerrou o primeiro bimestre como o segundo furgão médio-grande mais vendido do País, com 501 unidades acumuladas, atrás somente do já bastante conhecido Renault Master, que somou 1,1 mil licenciamentos.

O número de vendas do modelo Fiat, que tem versões de carga e passageiro, poder parecer ainda tímido, mas já supera o desempenho comercial do Citroën Jumpy, que acumulou 421 licenciamentos, e foi o dobro dos 262 emplacamentos do Peugeot Expert, modelos das marcas-irmãs da Fiat na Stellantis e que, na prática, diferem do Scudo apenas pelos logotipos.

Isso mesmo sabendo-se que o Scudo de carga tem preços a partir de R$ 198 mil enquanto a mesma versão do Jumpy, por exemplo, parte de R$ 191 mil, uma considerável diferença em favor do modelo Citroën e em especial quando se trata de um produto dedicado ao trabalho.

Mas mais ainda: o volume do primeiro bimestre já presenta 50% dos emplacamentos de agosto a dezembro de 2022, os cinco primeiros meses efetivos de oferta do modelo produzido no Uruguai por meio de parceria com a Nordex, base produtiva também de Jumpy e Expert.

O Scudo, tudo indica, preencheu com acerto o vazio deixado pelo fim do Dobló Cargo na linha de comerciais leves da marca e deve ter destacado papel para a continuidade do enredo de liderança da Fiat entre utilitários — para o qual oferece ainda o furgão pequeno Fiorino e grandalhão Ducato, cuja nova geração importada será apresentada na semana que vem.

PLANOS DE ASSINATURA DE ATÉ 36 MESES

Uma prova de que a marca espera bem mais do modelo foi anunciada esta semana e pode colocar os emplacamentos do furgão em patamares muito superiores: a partir de agora a versão Cargo está disponível em programa de assinatura do Flua!, braço de serviços de mobilidade da Stellantis.

O Scudo Cargo pode ser contratado por 12, 24 ou 36 meses, com valores mensais fixos a partir de R$ 4.449,00. Para definir quanto pagará, contudo, o cliente deverá escolher ainda entre franquias de 1 mil, 2 mil e 3 mil quilômetros mensais.

Na mensalidade estão incluídos custos como, por exemplo, documentação (IPVA, licenciamento e emplacamento), seguro com rastreador, revisões e assistência 24 horas em todo o território nacional.

O serviço de assinatura da Flua! já é oferecido em 16 estados, além do Distrito Federal. São 161 pontos, metade nas concessionárias Fiat e o restante nas redes Jeep e Peugeot, outras duas marcas da Stellantis. Mas a assinatura pode ser feita também on-line, por meio de site dedicado.

Por Auto Indústria