Fiat Toro atinge marca de 400 mil unidades vendidas no Brasil

Fiat Toro chega a 400 mil veículos comercializados no mercado nacional cerca de sete anos após seu lançamento, em 2016

A Fiat Toro alcançou um importante marco histórico no mercado brasileiro, com 400 mil unidades vendidas no País. Além disso, a picape registrou em março o seu melhor desempenho no ano, tanto em participação no mercado total quanto em volume, fechando o mês com 5.600 licenciamentos (75% acima do mês anterior).

“Desde seu lançamento, a Fiat Toro tem sido um modelo muito importante no portfólio da Fiat. Foi muito relevante em especial para o reposicionamento que a marca vem consolidando no mercado, avançando sobre a percepção de valor e ratificando sua liderança na região”, declarou Herlander Zola, vice-presidente sênior da Fiat na América do Sul.

A montadora afirma que a Toro foi responsável, em 2016, por estrear o conceito de Sport Utility Pick-up (SUP) ao combinar a força e a robustez das picapes com o conforto, tecnologia e a dirigibilidade dos SUVs.

A Fiat Toro possui a maior caçamba e capacidade de carga da categoria, com 937 litros de volume e capaz de carregar até 750 kg nas versões flex e 1 tonelada nas movidas a diesel, além de 400 kg de reboque.

Vale lembrar ainda que a picape conta com suspensão traseira multibraço, a mais forte e confortável do segmento. Além disso, a abertura bipartida da caçamba garante mais praticidade no uso diário, ergonomia e pouco esforço.

Três versões da picape são equipadas com o motor Turbo 270 Flex, o mais moderno, potente e de maior torque do tipo produzido no Brasil com 185 cv e 270 Nm. Para atender a todos os gostos e necessidades de transporte, trabalho ou lazer dos consumidores, também oferece versões a diesel, que trazem o propulsor 2.0 16V turbodiesel com 357 Nm de torque, combinado ao eficiente câmbio automático de nove marchas e tração 4×4.

Fiat Navelli Manhuaçu.