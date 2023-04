Financiar ou alugar um imóvel: Qual a melhor opção?

Fonte: Freepik

Você também é do time que está com a pulga atrás da orelha por causa da dúvida: financiar ou alugar um imóvel?

Saiba que você não está sozinho, afinal, se falamos em “time”, é porque há muita gente se perguntando qual é a melhor opção.

As casas para alugar podem ser as residências que você compraria, a depender do seu perfil, condição financeira e o desejo da família.

Mas, será que essa é a melhor escolha? Leia o nosso artigo e tenha a sua resposta.

Alugando um imóvel

Alugar um imóvel é mais rápido e simples, concorda?

Apesar de haver a burocracia da documentação, fiador e outros quesitos, conseguir alugar um apartamento é mais tranquilo do que adquirir um bem de grande valor financeiro e, por que não dizer, em função da conquista emocional.

Outro ponto interessante do aluguel é a flexibilidade.

Caso seja necessário mudar de casa, bairro ou cidade, a família pode deixar o imóvel sem se preocupar com o futuro dele.

Claro que existe toda a preocupação do contrato, de ter que conversar com o proprietário do apartamento e encerrar o vínculo, contudo, após isso, é arrumar as malas e fazer a mudança.

Mais vantagens em alugar um imóvel

Uma vantagem que chama a nossa atenção é a de que o valor do aluguel, na maioria dos casos, é menor do que o de um financiamento.

Ao organizar as finanças, sobrando um valor todo mês, você pode investir essa diferença em alguma aplicação que renda juros.

Lá na frente, juntando um dinheiro, a família terá um valor interessante para comprar o imóvel ou dar uma entrada mais alta, abatendo no valor total do financiamento.

Se o cenário econômico, seu e no geral, não estiver favorável, você pode alugar uma casa menor por um tempo, pagando menos no aluguel.

Assim que as coisas melhorarem, pode mudar para um local maior, ou ainda, ao guardar dinheiro, usá-lo para a compra do seu imóvel.

Financiando um imóvel

O desejo da sua família é ter uma casa para chamar de sua, residindo ali por muitos anos, decorando os ambientes do jeito que todos os moradores adorariam?

Então esse é um sinal de que financiar um imóvel faria todo mundo feliz, dando liberdade para reformar e adequar o lugar para o conforto duradouro para a sua família.

É óbvio que nem só de emoção vive uma compra, pois às vezes a família quer muito comprar um imóvel, porém, não tem condições financeiras naquele momento.

Portanto, o sonho é importantíssimo, servindo como um combustível para a conquista, entretanto, a razão é que paga as contas.

Mais vantagens em financiar um imóvel

Um lugar para chamar de seu, com a família reunida, colecionando memórias é tudo de bom.

Quando o valor pago pelo aluguel representa pouca diferença ao que seria pago no financiamento, é vantajoso apertar um pouco o orçamento e comprar o imóvel que, além de ser seu, aumentará o patrimônio familiar.

O que também não poderíamos deixar de comentar é a valorização do imóvel.

Uma das maneiras mais inteligentes de investimentos é em imóveis, basta observar a região onde vai comprar o bem.

Caso ela apresente valorização, tenha boa infraestrutura e potencial de crescimento, as suas chances de ter a casa valorizando ano após ano é grande.

Quem sabe, no futuro, a família se mude e venda o imóvel por um valor maior do que vocês pagaram.

Conclusão

O sonho da casa própria mexe com a gente, não é?

Mas nem sempre esse é o desejo de uma pessoa, que prefere ter a liberdade de mudar quando quiser.

Por outro lado, quem tem um valor sobrando na conta e quer o seu apartamento, é bom colocar tudo na ponta do lápis, identificando se pode pagar sem comprometer mais de 30% do orçamento mensal familiar.

Financiar ou alugar um imóvel vai depender do que a família quer, da sua realidade financeira e se pretende permanecer por muito tempo na mesma casa, deixando as coisas do seu jeito.

Portanto, avaliar tudo isso é o melhor jeito para saber como agir no seu caso!