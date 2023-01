Formatura do ETEC Philadelpho Gouveia Netto São José do Rio Preto SP

Formatura da Escola ETEC Philadelpho Gouveia Netto

Por Devair G. Oliveira

Neste sábado, 21/01/2023, aconteceu no Villa Império de São José do Rio Preto/SP a formatura de três turmas do Curso Desenvolvimento de Sistema Eletrônica e Mecatrônica, na sexta-feira ocorram também formatura de outras três turmas do Curso Desenvolvimento de Sistema Edificação e Administração

PROJETO MINHA FORMATURA NÃO TEM PREÇO

Esse Projeto consiste em uma FORMATURA 100%

GRATUITA, assim o FORMANDO poderá participar

gratuitamente com mais DOIS convidados da sua

sonhada formatura.

GRATUITO – FORMANDO + 2 CONVIDADOS

FAZEM PARTE DO PROJETO:

✓ FESTA DOS 100 DIAS

✓ COLAÇÃO DE GRAU

✓ ENSAIO FOTOGRAFICO

✓ JANTAR E BAILE FORMATURA

CABINE FOTOGRÁFICA

➢ Fotos ilimitadas para recordação da

festa

KIT FORMANDO

➢ Chinelo personalizados

➢ Caneca personalizados

➢ Pose de mesa personalizado.

Para os familiares dos formandos que também puderam acompanhar essa conquista, a formatura representa a superação de barreiras e foi permeada de momentos de emoção e dever cumprido.