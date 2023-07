Fórum de Políticas sobre Drogas é realizado em Manhuaçu

O encontro que contou com a presença de setores do serviço público, entidades e órgãos do terceiro setor, teve como objetivo promover a articulação da rede de assistência sobre o assunto

O Conselho Municipal de políticas sobre drogas de Manhuaçu (COMAD), juntamente com a Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social, realizou nesta quarta-feira (05), um Fórum de Políticas sobre Drogas. O evento foi em alusão ao Dia Internacional contra o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas, celebrado no dia 26 de junho.

O encontro que contou com a presença de setores do serviço público, entidades e órgãos do terceiro setor, teve como objetivo promover a articulação da rede de assistência sobre o assunto, de modo que os serviços estejam integrados e coesos, além de dar conhecimento à sociedade sobre os serviços disponíveis no município e as formas de acessá-los.

A presidente do conselho, Uênia Alves Moreira Cerqueira Pereira, destacou que é necessário reforçar o papel do COMAD. “Hoje nós estamos aqui para uma troca de experiências e para que cada um conheça o seu papel nessa rede. Além disso, é necessário reforçarmos a atuação do COMAD, unirmos nossas forças, para repensarmos políticas públicas mais eficientes sobre as drogas”.

A secretária do Trabalho e Desenvolvimento Social, Eleni de Jesus Mariano Marques, ressalta que o problema do abuso de drogas é uma das pautas do governo “Trabalhar para bem servir”. “Nós temos tido todo o apoio da Prefeita Imaculada para atuarmos nessa questão do abuso no uso de drogas. Sabemos que não é fácil esta luta, que destrói famílias, que leva nossas crianças, adolescentes e jovens para a criminalidade. Mas se trabalharmos juntos, nós vamos aos poucos melhorando esse cenário”.

Também estiveram presentes os vereadores Juninho Enfermeiro e Mariley do Carmo.

Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu