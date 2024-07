G20 E O ENFRENTAMENTO DA FOME E POBREZA!     

As 20 maiores economias do planeta, sob a presidência do Brasil, estão reunidas em nosso país para discutir o enfrentamento da FOME e POBREZA, no mundo.

Filosoficamente, debater esses dois temas pode parecer um bom propósito como se a solução para essas duas graves situações fosse algo passível de ser resolvida, no curto prazo, como num passe de mágica. Para que esses dois estados possam deixar de existir não basta reuniões organizadas por executivos que vivem muito distantes dessas circunstâncias de vida sem conviverem objetivamente com a dinâmica da existência desses estágios de vida.

Há casos que envolvem essas duas tragédias humanas e que seriam fáceis de enfrentar se o mundo não tivesse as disparidades que existem e que não podem deixar de ser consideradas como: distâncias geográficas; culturas regionais; realidades políticas e religiosas dentre outros entraves que não são acessíveis de enfrentar como possa parecer.

As Nações que compõem esse grupo de países, parece que se propõem a tratar desse assunto apenas e tão somente como desencargo de consciência apenas para não serem vistos como indiferentes a tão grave caos social e político que graça no mundo em que vivemos atualmente.

Apenas como aferição do proposto, vamos olhar para a situação dos seguintes três países: Ruanda; Haiti e Honduras de todos os que existem no planeta.

Ruanda: É um país africano com uma população de, aproximadamente, um milhão e duzentos mil habitantes, uma parte da população são pigmeus vivem nas florestas africanas, apesar de fazer parte das comunidades de países ingleses é um país cuja população tem uma predominância tribal muito forte, dentre outras considerações;

Haiti: ex-colônia francesa, vive dominado por milicias criminosas. A pobreza é quase total. O país foi arrasado depois de um terremoto que destruiu grande parte da Capital Porto Principe. O país recebeu, apoio de forças da ONU, os conhecidos Boinas Azuis que estiveram lá para controlar a vida social do país, dentre outras tragédias como a política e a dominação por organizações fora da lei;

Honduras: É um país da América Central, que vive dominado por gangs criminosas tornando a população em estado de grande dificuldade social, econômica e política.

Ou seja, para aplacar a fome é necessário por começar a distribuir os insumos básico para preparação de alimentos, como panelas, fogões e talheres.

