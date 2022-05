GaressswGarcea: Bruno Garessw lança carreira de DJ

Com milhões de seguidores nas redes sociais, Bruno Garessw é o nome do momento. Modelo internacional, ator, faixa preta em jiu-jitsu, empresário, influencer e Mister, Bruno Garessw que já morou na Europa e foi clicado por grandes fotógrafos representando diversas marcas como Emporio Armani, está fazendo sucesso agora como Dj. O sucesso começou em 2021 durante o Miss e Mister Brasil realizado pelo Sindicato Nacional Pró-Beleza quando Bruno recebeu as faixa de Mister Redes Sociais 2022 e Mister Simpatia 2022, e ali conheceu o Mister Espírito Santo Ed Garcia, onde resolveram se unir em projeto musical de DJ em dupla, muito raro no setor, e se lançaram recentemente em São Paulo, já se consagrando como um dos melhores da atualidade. Garessw, como gosta de ser chamado, está enlouquecendo seus fãs nos palcos com o sucesso de seus set’s musicais. Apaixonados pela música, a união entre os dois amigos GaressswGarcea promete surpreender a todos com muitas novidades e lançamentos incríveis.Confira o primeiro trabalho musical de GaressswGarcea intitulado CALL BY OUR NAME