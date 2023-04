Gasmig inaugura posto de Gás Natural Veicular em Realeza após empenho da Câmara de Manhuaçu

Na última sexta-feira (31/03), a empresa Gasmig inaugurou um posto de Gás Natural Veicular (GNV) no Posto Barrigão, distrito de Realeza, para o abastecimento de veículos nas BRs 116 e 262. Trata-se da concretização de um esforço dos vereadores Gilsinho (DC), presidente da Câmara Municipal de Manhuaçu, Allan do Alaor (PSC), vice-presidente, Juninho Enfermeiro (PSC), segundo secretário, e Inspetor Juninho Linhares (PMN), que já vinham trabalhando para este projeto tornar-se realidade.

A instalação do posto de GNV foi motivo de uma indicação (número 666/2021) feita na câmara pelos vereadores Gilsinho e Juninho Linhares. O objetivo foi solicitar ao poder executivo de Manhuaçu que entrasse em entendimento com o governo de Minas Gerais e a empresa Gasmig para a implantação do posto em Realeza.

O grupo de vereadores também entregou um ofício, pessoalmente, ao governador Romeu Zema, quando ele esteve em Manhuaçu, e para o deputado federal Eros Biondini, para o deputado estadual, João Magalhães, e para o presidente da Gasmig, Pedro Magalhães, solicitando o empreendimento. O vereador Jânio do Catinga (Pode) também teve participação nas negociações para a instalação do posto.

Gilsinho lembra que, no encontro com o governador Romeu Zema e foram discutidos os benefícios que o empreendimento traria para a região, na ocasião, se prontificou em se empenhar para a execução do projeto.

A Gasmig é a empresa responsável pela distribuição de gás natural em Minas Gerais e a inauguração do posto de GNV em Realeza marca o início das vendas de gás veicular em um ponto estratégico na malha rodoviária do estado. O Posto Barrigão está situado no entroncamento das BRs 116 e 262, duas das rodovias mais importantes do Brasil, sendo fundamental para o fornecimento de GNV para os veículos que transitam por essas vias.

O grupo de vereadores aproveitaram para agradecer ao governador Romeu Zema, e aos deputados João Magalhães e Eros Biondini e ao presidente da Gasmig, Pedro Magalhães, pelo empenho na concretização do empreendimento.