Glauber Carvalho Vidal é o novo presidente da 54ª Subseção da (OAB) – Manhuaçu

A chapa Participação e Integração venceu a eleição da 54ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), em Manhuaçu na tarde do dia, 27/11, muitos ficaram surpreso pela votação que foi uma diferença considerável de 26 votos de vantagem.

O grupo liderado pelo advogado e atual vice Glauber Carvalho Vidal de Lacerda saiu vitorioso com 166 votos, enquanto a Chapa Advocacia Unida – do atual presidente José Paulo Hott, recebeu 140 votos.

Além do presidente Glauber Carvalho Vidal, foram eleitos na chapa Participação e Integração:

Rodrigo Valle Nogueira – Vice-Presidente

Elaine Maria Concolato – Secretária-Geral

Simone Soares Diogo de Figueiredo – Secretária-Geral Adjunta

Wagner Alves Caldeira – Tesoureiro

Conselheiros Subsecionais:

Lilia Patricia da Silva

Sabrina Barbosa De Oliveira Cerqueira

Marco Antonio Narciso

Jose Mendes Miranda (Juca)

Nely de Assis Prestes Stoessel

Arnaldo Davidson Cardoso Pereira

No total, havia 379 advogados aptos a votarem na subseção de Manhuaçu (que abrange Simonésia, Reduto, Luisburgo, Santana do Manhuaçu e São João do Manhuaçu). 319 compareceram. Oito votaram em branco e nove anularam seus votos.

A votação aconteceu na sala da OAB no Fórum Desembargador Alonso Starling e não houve registro de problemas. O mandato é de 3 anos.

ESTADUAL

Na subseção de Manhuaçu, as chapas que disputam a diretoria no estado de Minas Gerais receberam os seguintes votos:

Renova OAB: 145 votos

Pela Ordem com você: 83 votos

OAB de Cara Nova: 67 votos

Nossa OAB: 07 votos