GOL retoma voos para Juiz de Fora com o jato Boeing 737

Entrevista com Sr. Ciro Camargo, gerente de Relações Governamentais da GOL

Por Devair G. Oliveira

“Juiz de Fora passa a operar a partir do dia 26 de março com os moderníssimos Boeing 737 MAX, é o avião mais novo da categoria, moderníssimo e a GOL é o maior operador deste avião no hemisfério Sul com capacidade para até 186 passageiros, este acontecimento é bastante importante, não só porque aumentaremos em 60% o número de assentos para São Paulo o aeroporto mais central do Brasil na Zona Sul de São Paulo. Este é um voo que funcionará seis vezes por semana todos os dias exceto aos sábados, cuja a ligação ela é nova pelo fato de ser um voo a jato de Congonhas, ou seja, infelizmente em 2015 a GOL voo também com aviões 737 saindo de Guarulhos, e depois da pandemia nós voltamos a base da GOL Linhas Aéreas na Zona da Mata/Juiz de Fora (IZA), em Minas Gerais, e operada em parceria com a VOEPASS, que, a serviço da GOL, utiliza a aeronave ATR-72, cuja capacidade é de 68 passageiros”. Comenta Ciro.

Fomos informados que com a alteração dos equipamentos, a oferta de assentos na cidade mineira e região da Zona da Mata será expandida em 60%. O destino é o aeroporto central de São Paulo, Congonhas (CGH).

Boeing 737 MAX da GOL, que fará a rota da Zona da Mata/ Juiz de Fora para Congonhas a partir de 26 de março.

Os atuais 10 voos semanais entre a Zona da Mata e Congonhas representam 680 assentos disponibilizados pela GOL semanalmente, em cada sentido. Com a mudança para os modernos Boeings da Companhia, esse número salta para 1.116 assentos semanais ofertados em cada sentido, com a frequência de 1 voo diário (exceto aos sábados). Os horários dos voos foram pensados para oferecer comodidade aos Clientes, concentrando-se entre o final da manhã (saída de Congonhas) e o início da tarde (partida da Zona da Mata/Juiz de Fora).

“Este Boeing é o mais moderno da GOL, outro fato importante é que a macrorregião de Juiz de Fora com várias cidades satélites que também será muito bem servida, devido as melhorias e infraestrutura o aeroporto moderno da Zona da Mata com pista longa com mais de 2.500 metros, outra grande vantagem que julgamos ser muito importante é que o simples fato que o voo cairá de 1h0 min de duração para 40 minutos, um ganho de tempo que encurtará mais a distância, bastante útil, não só para o público de negócios que usa São Paulo para fazer seus negócios, mas também para incrementar o eco turismo que também tem crescido bastante na região de Juiz de Fora, tudo isso é uma aposta da GOL no sudeste de Minas com uma grande integração para o resto do país.

Saída de Congonhas 11h40 min, chegando em Juiz de Fora por voltas de 12h30 min e de Juiz de Fora saindo às 13h30, 13h40 min chegando às 14h20 min, 14h30 min no aeroporto de Congonhas.

Os bilhetes entre a Zona da Mata/Juiz de Fora (IZA) e o aeroporto de Congonhas (CGH) podem ser adquiridos no site e no aplicativo da GOL, nas lojas GOL nos aeroportos, pelo site e aplicativo da Smiles, pelo telefone da Central de Relacionamento (0300 115 2121) e nas agências de viagem.

O Aeroporto Presidente Itamar Franco, também conhecido como Aeroporto Regional da Zona da Mata, é um aeroporto localizado entre os municípios de Rio Novo e Goianá, em Minas Gerais. Possui uma pista de 2525 metros de extensão e é o aeródromo polo regional da Região Aeroviária 18. Wikipédia