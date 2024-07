Governador encerra série de compromissos no Norte de Minas na Expomontes 

Uma das maiores feiras agropecuárias do país espera atrair 400 mil visitantes e movimentar R$ 400 milhões na economia de Montes Claros

Montes Claros, no Norte de Minas, recebe, até 7/7, no Parque de Exposições João Alencar Athayde, a 50ª edição da Expomontes, uma das maiores feiras agropecuárias do país.

O evento reúne produtores rurais, expositores, empresários e visitantes de todo o Brasil, promovendo negócios, inovação e desenvolvimento para o setor agropecuário.

A expectativa é a de que a feira movimente R$ 400 milhões em negócios e atraia 400 mil visitantes até o domingo da semana que vem.

O governador Romeu Zema encerrou agenda de dois dias no Norte do estado no evento, que também contou com a presença do vice-governador Professor Mateus, entre outras autoridades locais, estaduais e federais, na solenidade de abertura, na sexta-feira (28/6).

A feira traz programação diversificada, com exposições de animais, competições, palestras, workshops e shows musicais. Além de impulsionar o agronegócio, o evento tem como objetivo fomentar o turismo e a cultura da região, gerar emprego e renda para os mineiros. O governador destacou a importância da feira para o setor e para o desenvolvimento econômico da região.

“Esta é uma feira muito importante, considerada uma das maiores de Minas e também do Brasil. Os organizadores estão de parabéns pela realização deste evento, que contribui muito com a economia mineira em vários aspectos. É oportunidade que os produtores têm de se encontrar, de se inteirar sobre as tecnologias mais modernas”, disse o governador.

Romeu Zema acrescentou ainda que o Governo de Minas tem procurado apoiar esses eventos, já que o turismo é um fator de fundamental importância para o crescimento da economia mineira.

“Minas tem sido um dos estados do Brasil onde a atividade turística e a atração de turistas mais tem crescido. E eventos de negócio como esse aqui contribuem muito, pois, atraem visitantes, movimentam a economia”, afirmou Romeu Zema.

O vice-governador Professor Mateus também afirmou a força do setor produtivo no estado.

“O agronegócio segue batendo recordes desde o primeiro ano da nossa gestão no Governo de Minas. Trata-se do setor que mais cresce na economia. Exposições como essa, em uma região que sempre teve a pecuária muito forte, ajudam no crescimento da fruticultura e da agricultura. É motivo de alegria saber que o Norte de Minas é região de geração de riqueza a partir da produção do campo”, destacou o vice-governador.

Em 2024, a Sociedade Rural de Montes Claros, que promove o evento, completa 80 anos.

Para o presidente José Henrique Veloso, a exposição agropecuária também contribui para o fortalecimento da economia local.

“É uma ocasião para a valorização dos produtores rurais e seus produtos, incentivando a agricultura familiar e a sustentabilidade no campo. Haverá provas equestres, exposições de animais de diferentes raças, leilões e muito mais”.

Mirabela

Mais cedo, o governador esteve na cidade de Mirabela, onde se reuniu com a população e com lideranças locais.

No município, o chefe do executivo estadual apresentou as principais entregas realizadas pela atual gestão nas áreas de Saúde, Educação, Infraestrutura e Desenvolvimento Econômico no estado.