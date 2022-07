Governo de Minas fará asfaltamento da estrada entre Dom Corrêa e Vermelho Novo

A Prefeita Imaculada recebeu na tarde desta quinta-feira (30/06) comunicado que o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER/MG) fará as obras de asfaltamento da estrada que liga o distrito de Dom Corrêa, em Manhuaçu, a Vermelho Novo. A obra do trecho de aproximadamente 12 quilômetros, será realizada por meio de convênio que será celebrado entre as Prefeituras de Manhuaçu e Vermelho Novo com DER/MG.

A Prefeita Imaculada recebeu o comunicado com muita alegria e destacou que a obra beneficiará os dois municípios. “Sabemos que esta obra é aguardada há anos, principalmente pela população de Vermelho Novo como também de Dom Corrêa. Fico feliz que o Governador Zema tenha atendido ao pedido que eu e o prefeito Zé Boneizinho fizemos. Agora temos que acelerar os trâmites legais para que o convênio seja realizado para que a obra seja executada”.

SECOM Prefeitura de Manhuaçu