Governo destinará mais R$ 300 milhões em incentivos para carro popular

Medida Provisória será assinada ainda nesta sexta-feira

Por Devair G. Oliveira

O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC comunicou que 3.000 funcionários da Volkswagen, da fábrica de São Bernardo do Campo, na Grande ABC, vão entrar em férias coletivas

O sindicato informou que os trabalhadores foram comunicados que ficarão em férias por dez dias, de 27 de junho a 7 de julho.

Pelo menos cinco montadoras anunciaram que concederiam férias coletivas aos funcionários e paralisariam a produção de veículos temporariamente em suas fábricas no Brasil: Volkswagen, Hyundai, Mecedes – Benz, General Motorse Stellantis, que reúne marcas como FIAT, Peugeot e Citroen. A GM vai fechar fábrica por 10 meses

Eles nunca falam a verdade sobre o verdadeiro problema, ficam jogando com o governo para usufruir vantagens, mas analisando os preços dos automóveis antes da pandemia dá para perceber que com a paralização poucos veículos e muita procura, e aí as montadoras aproveitaram o momento para elevar os valores em dólares dos automóveis em um patamar nunca visto na história, com isso os consumidores fugiram e os pátios estão lotados e algumas montadoras já estão demitindo e outras como a Volkswagen deram férias coletivas, segundo alguns analistas só existem uma solução: voltar o valor real dos automóveis, nos atuais valores os pátios continuarão lotados.

A Volkswagen informou ao CNN Brasil Business que “foi protocolado, por praxe, a ferramente de férias coletivas aos trabalhadores da fábrica em São Bernardo, mas que só poderá confirmar as férias quando se aproximar a data, pois até lá pode haver mudanças”.

A Volkswagen já havia colocado 2.500 trabalhadores em férias coletivas este ano por conta de problemas na cadeia de fornecimento de componentes. Eles ficaram fora da fábrica de 9 a 28 de maio, e agora a Volkswagen paralisa toda a produção no Brasil.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinará ainda nesta sexta-feira (30) a medida provisória que ampliará em R$ 300 milhões os recursos a serem disponibilizados para o programa de incentivos à compra de veículos populares.

O anúncio foi feito pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, durante visita ao Paraná. “O presidente Lula vai assinar hoje uma medida provisória colocando mais R$ 300 milhões para a indústria automobilística”, disse Alckmin, referindo-se ao projeto que estimula descontos na compra de veículos com preço de até R$ 120 mil.

“No projeto completo, são R$ 500 milhões. Já foram consumidos R$ 420 milhões. O restante, os outros R$ 300 milhões – na realidade é um pouco menos porque você tem de tirar daí IPI, PIS e Cofins – abre também para pessoas jurídicas, além de pessoas físicas. Ou seja, agora é para todo mundo. Então vai [totalizar] R$ 800 milhões”, acrescentou.

A prorrogação do programa já havia sido anunciada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na quarta-feira (28). Na oportunidade, o ministro disse que a demanda por carros mais econômicos e menos poluentes surpreendeu as montadoras e o governo, praticamente esgotando os recursos disponíveis para o programa.