Governo propõe reajuste de 7,8% no salário de servidores públicos federais

Ideia é que reajuste comece a valer a partir de 1º de março; vale-alimentação também pode ser reajustado em 43%.

O governo federal propôs a representantes de sindicatos um reajuste salarial de 7,8% para todos os servidores públicos federais a partir de 1º de março. A proposta também inclui um aumento de R$ 200 no vale-alimentação dos funcionários públicos da União. Nesse caso, o benefício seria reajustado em 43,6%, passando dos atuais R$ 458 para R$ 658. O impacto nas contas públicas é de R$ 11 bilhões.

A sugestão foi discutida em uma reunião da Mesa Nacional de Negociação Permanente, realizada nesta quinta-feira (16). Também trata de pautas não remuneratórias e do tratamento das propostas de interesse dos servidores

Em resposta, os representantes dos servidores públicos federais preparam um documento apontando o que consideram falhas na proposta do governo federal. As entidades também acreditam que há espaço de avanço no percentual do reajuste.

Na reunião, os sindicatos de servidores também pediram a revogação das medidas como o decreto 10.620/2021, que transfere as atividades de concessão e manutenção de aposentadorias e pensões de servidores públicos ao INSS.

Em outra reunião dos representantes dos servidores com o governo, no início do mês, o ministro da Previdência Social se comprometeu a avaliar o tema e levar a demanda pela revogação ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Uma nova reunião ficou agendada para o dia 28 de fevereiro. Até lá, há a expectativa de o secretário de Gestão de Pessoas (SGP), Sérgio Mendonça, apresentar informações sobre um “revogaço” das medidas.

PEDRO FRANÇA/AGÊNCIA SENADO