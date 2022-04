Gracco Viagens e Grupo Innovare levam agências de Manaus para conhecer Curaçao em parceria com a CTB Curaçao

Em parceria com o CTB Curaçao, a Gracco Viagens e o Grupo Innovare levaram 10 Agências de Viagens de Manaus para conhecerem este destino incrível. Foram 05 dias de viagens no paraíso caribenho conhecendo Curaçao. Eles ficaram hospedados na Rede AM Resorts e visitaram diversos Resorts, entre eles Sunscape Curaçao; Dreams Curaçao e Zoetry Curaçao. Além disso, também visitaram os principais pontos turísticos da ilha, Punda e Otrobbanda. Na viagem, eles puderam conhecer as melhores praias da ilha, entre elas Klein Curaçao, Kenepa, Cas Abao e Porto Mari. Cada uma tem seu próprio charme: a tranquilidade da área mais desabitada em Klein Curaçao; as fascinantes águas de Kenepa Grandi que se assemelham a uma grande piscina natural e a recorrente prática de snorkel em Cas Abao. Quer ter uma experiência incrível como essa? Procure pela Gracco Viagens através do Instagram @graccoviagens ou pelo site da GRACCO VIAGENS e até mesmo pelo whatsapp +55 81 99516.5055