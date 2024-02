Grupo Folclórico da Prata desfila no carnaval de Lajinha MG

Por Devair G. Oliveira

Segundo alguns moradores mais antigos do Distrito da Prata informam que há mais de 70 anos que eles têm conhecimento do bumba meu boi, ou boi pintadinho como muitos dizem. Agora existe um grupo de pessoas liderado pelo Carlos que tem mantido a tradição e se apresentado em muitas cidades da região. Ontem 12 de fevereiro eles fizeram parte do desfile de carnaval de Lajinha e o público gostou das brincadeiras.

Origem do bumba meu boi

“O bumba meu boi surgiu na região Nordeste, no século XVIII, época em que o gado era de extrema importância na economia local. Além disso, o boi é um animal com diferentes simbologias ao longo da história, o que contribuiu para o seu protagonismo no folclore regional.

As festas de boi, como são chamadas as celebrações como o bumba meu boi, inspiram-se no auto do boi, um conto popular passado por gerações que traz o seguinte enredo:

Mãe Catirina e Pai Francisco é um casal de escravizados que vive em uma fazenda no sertão. Grávida, Catirina sente o desejo de comer a língua do boi mais bonito do dono da fazenda. Para satisfazer o desejo de sua mulher, Pai Francisco rouba o boi preferido do dono da fazenda, mata o animal e retira a língua para que sua esposa possa comê-la.

O vaqueiro fica sabendo do roubo e da morte do boi e avisa seu patrão. Enfurecido, o dono das terras jura vingança e parte em busca do casal. No fim do auto, os personagens conseguem ressuscitar o boi, e, como agradecimento, o dono da fazenda promove uma festa.

O auto do boi retrata as diferentes visões sobre o boi e a sua imponência. Para os escravizados e trabalhadores rurais, o animal era companheiro de trabalho e sinônimo de força. Para os proprietários de fazendas, investimento seguro e uma fonte de renda.”.

Capital do Festival do Folclore

Olímpia São Paulo é a Capital Nacional do Folclore Brasileiro, o Brasil inteiro se encontra na Capital Nacional do Folclore! O melhor das tradições folclóricas reúne-se todo mês de agosto, durante o Festival do Folclore de Olímpia.



Portal do evento: http:// www.folcloreolimpia.com.br

O evento é gratuito e conta com apresentações de danças folclóricas e parafolclóricas, como de bumba-meu-boi, reisado, samba-de-coco, São Gonçalo, folias de reis, carimbo, rancheiras, etc. Além de oferecer amplas opções de comidas típicas.

