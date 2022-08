Guarda roupa de pallet: saiba como fazer o seu

Chegar em casa e vê-la toda bagunçada é uma das piores cenas que os moradores podem ver. Brinquedos espalhados por todos os lados, papéis em cima de todos os cômodos, louça pela pia e mesa e uma das piores são as roupas espalhadas por toda a casa. Seja no braço do sofá que se transformou em cabide, o encosto da cadeira que serve com aparador de blusa de frio ou ainda, a cama que serve como guarda roupas provisório. Todas essas cenas que narramos acima com certeza já foram uma realidade na vida de muitos brasileiros.

Devido à correria do dia a dia, não damos tanta importância para limpeza e organização da nossa casa. Dessa forma, priorizamos alguns afazeres mais do que outros. Porém, no artigo de hoje daremos uma dica incrível de montagem de um móvel da casa que além de lindo, prático, funcional é amigo do meio ambiente, pois, basicamente ele é feito de madeira reutilizada.

Nós estamos falando de guarda roupas de palett. Se você nunca ouviu falar, vai se surpreender com a praticidade e facilidade que este móvel traz ao ambiente e ainda ajuda a combater o uso indiscriminado de madeiras.

Se você já está familiarizado com este tipo de móvel, fique com a gente, temos a certeza que traremos algumas dicas incríveis para você montar o seu guarda roupa e ainda saber como organizar melhor as peças de roupas que podem estar espalhadas por toda a casa.

Guarda roupa de pallet

Madeiras sustentáveis, versáteis e democráticas podem assumir diferentes formas e funções dentro de uma sala. Poltronas, sofás, estantes, estantes, painéis de TV, mesas de centro, mesas de jantar, camas e cabeceiras são alguns dos móveis que podem ser feitos com materiais de pallets. Porém, dentre as opções citadas, uma em especial vem conquistando cada vez mais adeptos: o guarda-roupa de palett.

Então, se você quiser se aprofundar nos benefícios de ter um guarda-roupa de paletts no seu quarto, fique atento. Neste post, tenho dicas de decoração separadas, além de um tutorial especial sobre como montar seu próprio guarda-roupa de paletes.

Antes de serem descartados no ambiente, hoje decoram de forma criativa diferentes espaços. Se você não sabe o que é um pallet, saiba que é uma estrutura de madeira muito utilizada na indústria e comércio para empilhar e movimentar objetos de um lugar para outro.

Guarda-roupa de paletes simples

Roupeiros de pallets simples são ideais para quem é bom no estilo rústico. Isto porque a construção de roupeiros simples de paletes tem na sua maioria um acabamento original e normalmente é utilizado apenas um rolo de verniz para proteger e impermeabilizar a madeira.

Nos quartos, o aspecto natural e orgânico do guarda-roupa de bandeja simples traz mais conforto e aconchego aos moradores da casa. Na maioria dos projetos, esse modelo de guarda-roupa não possui portas, mantendo itens e sapatos visíveis e de fácil acesso.

Armário de Palett

O Armário Pallet é indicado tanto para jovens descolados quanto para quem deseja ter em sua casa móveis diferenciados com design rústico, facilitando a manutenção e a movimentação.

Seus armários podem ficar mais fofos quando pintados, o branco é um destaque especial, e na cômoda você pode brincar com cestas, tanto de vime quanto de plástico, neste caso, se você quiser deixar seus armários mais coloridos, você pode brincar com as cores.

Móveis simples podem ser feitos apenas para pendurar peças básicas, ou mesmo se você quiser montar uma loja em casa e deixar sua decoração linda por muito pouco dinheiro.

Guarda roupa de casal

Se você está reformando um cômodo e procura um modelo de guarda-roupa acessível, a versão em bandeja é interessante. Assim você não precisa gastar uma fortuna para ter uma peça linda e rústica que se encaixa perfeitamente no seu projeto. Neste caso do guarda roupa de casal, é necessário escolher uma versão que suporte ambos os itens. Você deve separar as peças, se for conveniente, escolha um guarda-roupa com gavetas e vários nichos divisores.

Montagem

Primeiro, a madeira do pallet é classificada, medida, cortada e lixada; todas as peças são então coladas e aparafusadas. Para o acabamento, envernize ou pinte sua cor favorita. São tantas possibilidades para fazer seu guarda-roupa ou fazer peças que te ajudam a organizar suas roupas, sapatos e acessórios!

Antes de iniciar o processo de montagem do guarda-roupa, limpe o palett com uma mistura de água, alvejante e detergente neutro. Em seguida, todas as partes da madeira são lixadas para garantir uniformidade e estética do palete. Depois vai para a montagem e o acabamento desejado.

Montar um guarda-roupa custa muito menos do que contratar uma empresa de móveis sob medida ou comprar móveis prontos. Basicamente, você só precisa de paletes (cerca de 20 reais cada), serras, pregos e algum tipo de tinta para finalizar o acabamento.