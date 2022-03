‘Guerra Civil II’ é republicado pela Panini Brasil

Minissérie de 2016, que narra o confronto entre Capitã Marvel e Homem de Ferro, retorna através da coleção ‘Nova Marvel Deluxe’ neste mês de março

São Paulo, março de 2022 – A Editora Panini, líder mundial no setor de publicações, relança neste mês de março a minissérie ‘Guerra Civil II’, trazendo de volta para os fãs de quadrinhos, a obra de grande sucesso escrita por Brian Michael Bendis, ilustrada pelo David Marquez e publicada pela primeira vez em 2016.

O evento que chacoalhou os alicerces do Universo Marvel de volta ao leitor brasileiro na íntegra! Surge um inumano com um poder bastante perturbador: a habilidade de prever o futuro. Agora, alguns heróis do Universo Marvel desejarão usar tal poder para prevenir crimes antes que eles aconteçam e outros enxergam nisso uma violação das liberdades individuais. Capitã Marvel vs. Homem de Ferro. Qual lado vencerá? E qual será o preço dessa vitória?

A HQ pode ser adquirida na Loja Panini, por compra avulsa, livrarias e lojas especializadas pelo valor de R$ 124,90

Ficha Técnica

Periodicidade: Especial

Formato: 17×26 cm

Número de páginas: 296

Tipo de capa: Dura

Classificação Etária: 12 anos

Preço: R$ 124,90

Sobre a Panini

O Grupo Panini foi criado há 60 anos em Modena, Itália. Possui subsidiárias em toda a Europa, América Latina e Estados Unidos. É a líder mundial no setor de colecionáveis ​​e publicações e a principal editora multinacional de quadrinhos, revistas infantis e mangás na Europa e na América Latina. A empresa possui canais de distribuição em mais de 150 países e conta com uma equipe de mais de 1.200 pessoas. Para mais informações, visite www.paninigroup.com.