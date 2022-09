HELICÓPTERO QUE TRANSPORTAVA DEPUTADO FEDERAL E CANDIDATO À REELEIÇÃO HERCÍLIO DINIZ CAI

Momento em que o helicóptero cai de bico para baixo.

Acidente com helicóptero em que transportava o deputado federal e candidato à reeleição Hercílio Coelho Diniz (MDB), o vice-prefeito de Governador Valadares, David Barroso (DEM), o locutor Luciano Viana e o piloto Fabiano Rufino, caiu em um campo de Engenheiro Caldas, no Vale do Rio Doce, na tarde desta quarta-feira (21).

De acordo com informações da assessoria do deputado federal, não há vítimas fatais. Os quatro passageiros passam bem e foram encaminhados para o hospital local para laudo clínico completo.

Imagens gravadas momentos antes da queda mostram que a aeronave já se preparava para pousar em um campo de futebol quando o helicóptero colide na fiação da rede elétrica e perde o controle.