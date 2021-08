História das histórias do Distrito da Prata de Lajinha

25 de agosto dia do soldado, nossas homenagens a todos os voluntariados

Por Devair G. Oliveira

Soldados são pessoas que se alistam para prestar serviços na defesa do país e dos cidadãos, além das três forças e das demais corporações ligadas ao Estado, soldado não é só aquele que luta na batalha da guerra, são verdadeiros soldados todos que prestam relevantes serviços às comunidades.

Hoje veio a lembrança de meu pai José Guimarães de Oliveira, mais conhecido por José Duque, se ele estivesse vivo estaria completando hoje 106 anos, foi um grande lutador pelas causas sociais, foi comerciante e o primeiro Tabelião do Cartório de Registro Civil da Prata Distrito de Lajinha MG, onde se aposentou aos 70 anos de idade e continuou trabalhando em prol da comunidade.

Por mais 40 anos prestou voluntariamente serviços para todas as pessoas que o procuravam, primeiro escrevendo cartas, imagina pequenas comunidades rurais nas décadas de 50, onde as ruas não eram catalogadas e nem as propriedades nas zonas rurais, não havia escolas e nem as propriedades tinham nomes, eram todas conhecidas pelo nome de seu proprietário, nesta época as fazendas rurais mantinham os meeiros que moravam nas imediações da propriedade, onde os trabalhadores tocavam as lavouras do patrão e na colheita do produto era dividido, sendo a maioria das lavouras de cafés, foi também neste período em Lajinha que houve um êxodo de trabalhadores rurais saindo do campo para outros estados principalmente do Paraná e Rondônia.

No tempo que o único meio de se comunicar era por cartas, as pequenas localidades onde não existia correio, as pessoas precisavam procurar suas correspondências no correio da cidade e uma grande maioria nem endereço tinha e as correspondências eram enviadas aos cuidados de outra pessoa e José Duque como era muito conhecido as pessoas mais humildes procuravam para fazer esta ligação com seus parentes e amigos, ele escrevia as cartas e como remetente aos cuidados de José Duque Cx Postal nº 44 Lajinha MG e em muitos casos quando recebia as cartas família inteiras vinham para que as cartas fossem lidas.

Segundo o IBGE hoje existem 11 milhões de pessoas que não sabem ler nem escrever, imagina há 50 a 60 anos atrás. Além do povoado da Prata a zona rural era muito mais povoada tinham fazenda que entre familiares e meeiros possuíam mais de 150 pessoas morando nas imediações da propriedade, e por mais de 40 anos esta Cx postal 44 foi usada como destino de centenas de pessoas que usavam este endereço, presenciei muitas vezes meu pai escrevendo ou lendo cartas, vi muitos choros de alegrias e também de tristezas contidas nas linhas traçadas daquelas cartas, nos feriados e domingos eram os dias mais procurados para ele escrever cartas, e assim foi passando o tempo, ele ia a Lajinha duas vezes por semana para buscar as correspondências no correio da cidade, no inicio eram poucas correspondências, mas com o tempo foi aumentando e muitas correspondências ele fazia questão de ir às casas das pessoas para entrega-las.

No dia 10 de dezembro de 1999 ele faleceu e com a grande quantidade de correspondências acumuladas, o prefeito de Lajinha Ilmar Sathler inaugurou a agência de correio da Prata, fez uma homenagem com uma placa com o nome de José Guimarães de Oliveira pelo grande serviço prestado a comunidade e na ocasião várias autoridades compareceram e usaram da palavra para enaltecer o trabalho realizado por tantos anos, dentre as pessoas o vereador Arlindo Vita, o funcionário mais antigo do Correio Tarcísio, um ex-vereador e Farmacêutico da Prata José Garcia de Oliveira, um funcionário do alto escalão dos correios de Belo Horizonte, que não recordo o nome e por último o prefeito Ilmar, que cita que a primeira vez que viu o Sr. José Duque com muitas correspondências nas mãos, conversou bastante com ele sobre este trabalho voluntario e até deu de presente para ele um bolsa que ele usava para carregar as correspondências, assim foi inaugurada a agência de correio da Prata e três pessoas foram contratadas para dar continuidade naquele serviço que por mais de 40 anos fora prestado voluntariamente pelo Sr. José Guimarães de Oliveira mais conhecido por José Duque.