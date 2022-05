Hit Maker: Fonoaudiólogo Vinícius Araújo e o sucesso da preparação vocal de vários hits que explodiram no Brasil.

Que Vinícius Araújo , mais conhecido por Vini Fono , é referência no Brasil isso todo mundo já sabe, além de mostrar entendimento e conhecimento na área de voz o profissional de fonoaudiologia tem sempre a honra de ter em seu casting os maiores cantores do mercado que emplacam os grandes hits nas plataformas digitais. O fonoaudiólogo do famosos descreve a sensação e a felicidade de ver hits de seus cantores explodido nas plataformas: É uma sensação incrível ver o trabalho fluindo, porque isso além de uma conquista pra eles é felicidade pra mim também, a música antes de chegar na casa das pessoas passam por grandes produções que muitos não vem. A cada semestre fico muito feliz com novas canções de meus pacientes explodindo no Brasil” E por falar em canção e preparação, recentemente Vini Fono revelou seu carinho por Matheus Fernandes, o cantor conseguiu emplacar mais um hit, dessa vez Balanço da rede, a faixa que tem o feat com cantor Xand Avião, gravada em Fortaleza: “ Matheus é um querido, e merece todo o sucesso, atendo ele sempre que possível, apesar do meu casting tem diferentes artistas carrego ele no coração.” Paraense nato, o profissional declara seu amor pelo Pará: “ Amo meu estado, foi aqui que cresci e vou fazer de tudo pra ser ainda mais visto como um bom paraense que dissemina a cultura nata.” A prova de que um bom profissional precisa não só de conhecimento mas de perseverança leva Vinícius Araújo cada vez mais ao Brasil, mostran do a fonoaudiologia da forma que ela merece.