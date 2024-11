Hoje é Dia: combate à violência e doação de sangue são destaques

Confira as principais datas da semana entre 24 e 30 de novembro.

A proteção às mulheres ganha destaque na semana de 24 a 30 de novembro. Falamos de um problema global: a violência de gênero. Para combatê-lo, a Organização das Nações Unidas (ONU) criou, em 2008, o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres, celebrado em 25 de novembro. O Brasil ocupa a posição de quinto lugar no mundo na quantidade de casos. O enfrentamento a esse tipo crime é destaque todos os anos nos veículos de comunicação da EBC, como nesta edição de 2019 do Tarde Nacional e esta do Viva Maria, de 2021, ambos programas da Rádio Nacional. A Radioagência Nacional também abordou o tema, com esta reportagem veiculada em 2022.

Doação de sangue

Você já doou sangue? Esse ato não custa nada a quem o faz e ajuda a salvar muitas vidas. Mesmo assim, menos de 2% dos brasileiros são doadores. Para incentivar a prática, 25 de novembro é o Dia Nacional do Doador de Sangue. Esta reportagem de 2022, publicada na Radiogência Nacional, aborda as dificuldades que praticamente todos os hemocentros do país enfrentam com os baixos estoques. E esta outra, da Agência Brasil, publicada este ano, fornece todas as orientações para quem deseja começar a doar. Como não podia deixar de ser, o assunto foi abordado também na TV Brasil, nesta matéria de 2021.

Solidariedade ao povo palestino

Em 1977, dias após condenar a ocupação militar de Israel nos territórios palestinos, a Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) aprovou uma resolução criando o Dia Internacional de Solidariedade ao Povo Palestino, celebrado todo 29 de novembro. A data ganha relevância especial neste momento, em que persiste a guerra entre Israel e o grupo Hamas, conflito que já matou mais de 43 mil palestinos e deixou a região da Faixa de Gaza em ruínas. Saiba mais sobre a criação da data pela ONU nesta reportagem da Agência Brasil.

Grandes personalidades que nasceram nesta semana

Se o Brasil é considerado o país do futebol e o único pentacampeão do mundo, devemos agradecer ao paulista Charles Miller. O filho de imigrantes, nascido no dia 24 de novembro, conheceu o esporte na Inglaterra e o trouxe para cá. A primeira partida em território brasileiro aconteceu há 129 anos, em São Paulo. O evento histórico foi abordado nesta reportagem da TV Brasil, de 2015.

Tina Turner, a eterna rainha do rock n’ roll, nasceu no dia 26 de novembro. A cantora e atriz norte americana infelizmente nos deixou em 2023, mas será para sempre lembrada por embalar gerações com sucessos como “What’s Love Got to do With it”, “The Best” e “Let’s Stay Together”. A Rádio Nacional prestou seu tributo à estrela quando Tina completou 78 anos, em 2017, com esta edição do programa Momento Três.

Há 100 anos, no dia 28 de novembro, nascia na antiga Tchecoslováquia a engenheira agrônoma Johanna Döbereiner, que mais tarde se naturalizou brasileira e se tornou pioneira em biologia do solo. Johanna descobriu bactérias que ajudam a fixar o nitrogênio na raiz de plantas como a soja e a cana-de açúcar. Graças às suas pesquisas, o Brasil economizou bilhões de reais em custos de cultivo e se tornou um líder mundial na produção de cana. Por suas descobertas, a engenheira foi indicada ao prêmio Nobel de Química em 1997. Em 2016 a TV Brasil veiculou esta reportagem, sobre a homenagem que o Museu de Astronomia e Ciências Afins do Rio de Janeiro prestou a Johanna Döbereiner.

Personalidades ilustres que faleceram

Difícil encontrar algum brasileiro ou latino-americano que não conheça Chaves e Chapolin Colorado, personagens imortais do ator e comediante mexicano Roberto Gómez Bolaños. Exibidos há décadas, os programas alegram a infância de milhares de crianças até hoje. Bolaños nos deixou há dez anos, em 28 de novembro de 2014. Sua despedida foi tema desta reportagem da Agência Brasil e desta outra, veiculada na TV Brasil.

No dia 29 de novembro de 1984 faleceu o compositor, pianista, arranjador e maestro Lyrio Panicalli. Ele foi um dos responsáveis pela modernização da música brasileira ao longo do século XX. Nascido no interior de São Paulo, ainda jovem Panicalli se mudou para o Rio de Janeiro estudar música, e aos 20 anos já era maestro e pianista. Em 1938 foi contratado pela Rádio Nacional, onde trabalhou em vários programas e compôs trilhas para novelas. Na década de 1960 atuou também na Rádio MEC, como diretor musical e maestro contratado. Seu talento e contribuição à cultura brasileira foram celebrados em 2021, neste programa da Rádio MEC.

Também no dia 29 de novembro, há exatos 100 anos, falecia outro gênio da música: o compositor italiano Giacomo Puccini, autor de óperas como “La bohème”, “Tosca”, “Madama Butterfly” e “Turandot”. A vida e a obra de Puccini foram exploradas nesta edição de 2018 do programa Caderno de Música, da Rádio Nacional.

Cultura e gastronomia

Vai um acarajé aí? As mulheres responsáveis por este e outros quitutes, como o abará, vatapá, caruru e mungunzá, são símbolo da cultura, culinária e ancestralidade brasileira. Por isso é celebrado em 25 de novembro o Dia Nacional da Baiana do Acarajé. Todo ano a data ganha destaque nos veículos da EBC, como nessas reportagens veiculadas em 2023 na Radioagência Nacional e na TV Brasil.