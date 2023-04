Hoje é Dia: datas dedicadas ao Livro, à Caatinga e à Dança se destacam

A semana entre os dias 23 e 29 de abril é recheada de datas que ajudam a celebrar e conscientizar as pessoas. Este domingo (23) é marcado pelo Dia Mundial do Livro e do Direito Autoral. A data surgiu em homenagem a dois nomes da literatura mundial: Miguel de Cervantes e William Shakespeare. No ano passado, o Repórter Brasil, da TV Brasil, falou sobre a data:

23 de abril também é o Dia Mundial dos Escoteiros (uma homenagem a São Jorge, padroeiro dos escoteiros) e o Dia Nacional do Choro. Em 2016, o Repórter Brasil fez uma matéria sobre a data, uma homenagem ao dia do nascimento de Pixinguinha.

O dia 27 de abril tem duas datas que jogam luz sobre duas profissões importantes na sociedade: o designer gráfico e a empregada doméstica. O Dia Nacional da Empregada Doméstica é uma homenagem a Santa Zita (padroeira das empregadas domésticas) e serve para lembrar a luta pelos direitos da classe. Em 2012, o Caminhos da Reportagem fez um episódio especial sobre essa categoria.

O dia 28 é marcado por três efemérides. Uma delas é o Dia Mundial da Educação, que destaca a importância do conhecimento na transformação social. A data também é o Dia Nacional da Caatinga (um bioma exclusivamente brasileiro, conhecido por sua diversidade de fauna e flora, que ocupa 11% do território nacional). A série Nossos Biomas falou sobre a Caatinga no ano passado:

O 28 de abril é, ainda, o Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidentes de Trabalho. A data busca sensibilizar a sociedade sobre a importância da prevenção de acidentes e doenças ocupacionais. A efeméride centraliza o movimento “Abril Verde”, que ocorre durante todo o mês e foi tema desta matéria da Radioagência Nacional.

Para fechar a semana, o dia 29 de abril é o Dia Internacional da Dança. A data foi instituída em 1982 pela Unesco e visa promover esta forma de arte em todo o mundo. A Radioagência Nacional e o Sem Censura, da TV Brasil, já fizeram conteúdos especiais sobre a data.

Confira a lista semanal* do Hoje é Dia com datas, fatos históricos e feriados:

23 a 29 de abril de 2023 23 Nascimento do físico alemão Max Planck (165 anos) – criador da teoria da física quântica Nascimento do sambista mineiro Geraldo Pereira (105 anos) – foi um dos principais expoentes do samba sincopado, que influenciou a bossa nova. O filme O Rei do Samba, lançado em 1998, conta sua história. A obra é dirigida por José Sette, e com Gérson Rosa no papel de Geraldo Pereira Dia Mundial do Livro e do Direito Autoral – nesta data, no ano de 1616, morreram Miguel de Cervantes, William Shakespeare e Garcilaso de la Vega Dia Mundial dos Escoteiros Dia Nacional do Choro 24 Nascimento do cantor argentino Carlos Galhardo (110 anos) – um dos principais cantores da Era do Rádio, passou por várias emissoras de rádio do Rio de Janeiro, tais como Mayrink Veiga, Rádio Clube, Philips, Sociedade, Cruzeiro, Cajuti, Tupi, Nacional e Mundial 25 Dia Mundial da Malária – comemoração internacional oficializada em maio de 2007 pela 60ª sessão da Assembleia Mundial da Saúde da OMS 26 Nascimento do pintor francês Eugène Delacroix (225 anos) – é considerado o mais importante representante do romantismo francês 27 Dia Mundial do Design Gráfico Dia da Empregada Doméstica 28 Nascimento do cantor e compositor paulista Arlindo Pinto (55 anos) – considerado um dos mais importantes compositores sertanejos do fim dos anos 1940 e início da década de 1950 Fundação da escola de samba Estação Primeira de Mangueira (95 anos) Dia Mundial da Educação Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidentes de Trabalho Dia Nacional da Caatinga 29 Getúlio Vargas cria o Conselho Nacional do Petróleo, precursor da Petrobras (85 anos) Lançamento do filme 2001: Uma odisseia no espaço nos cinemas brasileiros (55 anos) Dia Internacional da Dança – a Unesco escolheu esse dia por ser a data de nascimento do mestre francês Jean-Georges Noverre, que ultrapassou os princípios gerais norteadores da dança do seu tempo para enfrentar problemas relativos à execução da obra. Sua proposta era atribuir expressividade à dança por meio da pantomima, a simplificação na execução dos passos e a sutileza nos movimentos. Noverre se destaca na história por ter escrito um conjunto de cartas sobre o balé de sua época, Letters sur la danse

*As datas são selecionadas pela equipe de pesquisadores do Projeto Efemérides, da Gerência de Acervo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que traz temas relacionados à cultura, história, ciência e personalidades, sempre ressaltando marcos nacionais e regionais. A Gerência de Acervo também atende aos pedidos de pesquisa do público externo. Basta enviar um e-mail para centraldepesquisas@ebc.com.br.

Por Edgard Matsuki – Repórter da Agência Brasil – Brasília