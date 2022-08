Hoje é Dia: veja datas comemorativas de agosto de 2022

Em agosto de 2022, o Dia dos Pais é celebrado no próximo dia 14 (segundo domingo do mês). Como data celebrada em todo o país, o dia também torna-se motivação para reflexão sobre a importância da paternidade ativa, em todo e qualquer contexto.

Agosto tem outras datas comemorativas que devem marcar o mês em relação à proteção da cultura e que promovem o debate em várias frentes também no campo da cidadania, como é o Dia da Literatura de Cordel, e também do Maracatu (1º), o Dia Internacional dos Povos Indígenas (9), dos Estudantes (11), Nacional das Artes (12), do Patrimônio Histórico Nacional (17), e o da Visibilidade Lésbica (29).

Na área da saúde, um marco será os 150 anos do nascimento do médico paulista Oswaldo Cruz, um dos principais nomes da história da ciência brasileira – comemorado no dia 5. Outras datas promovem a conscientização sobre a prevenção contra doenças.

No dia 8, por exemplo, é o Dia de Controle do Colesterol, que está relacionado a doenças cardiovasculares. No dia 14, a efeméride é sobre o controle da poluição, criado nacionalmente para criar mecanismos de alerta para a contaminação crescente no ar, nas águas e na terra. Ainda como forma de trazer luz sobre as consequências do tabagismo, o Dia Nacional de Combate ao Fumo foi criado em 1986, e possibilita que entidades como o Instituto Nacional do Câncer (Inca) promovam discussões e alertas pelo país.

As datas de agosto de 2022 selecionadas são, ao todo, 197 fatos históricos, datas comemorativas e feriados selecionados pelo Projeto Efemérides, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). O Projeto Efemérides traz temas relacionados à história, cultura, ciência, a personalidades, sempre ressaltando as datas nacionais e regionais. A iniciativa foi criada com o objetivo de oferecer mais um serviço para as áreas produtoras de conteúdo por meio de sugestões de pautas para matérias jornalísticas. A equipe da Gerência de Acervo atende aos pedidos de pesquisa: basta enviar um e-mail para centraldepesquisas@ebc.com.br.

Confira a relação completa de datas do Hoje é Dia do mês de agosto de 2022: