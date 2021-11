Hoje na História: 1864 – Paraguai dá início à Guerra da Tríplice Aliança

País era potência sul-americana e queria expandir território para conquistar uma saída ao Oceano Atlântico

O navio paraguaio Tacuary captura o navio brasileiro Marquês de Olinda, que subia o rio Paraguai em direção ao Mato Grosso. Em seguida a este episódio, o Paraguai declara guerra ao Brasil em 12 de novembro de 1864.

É o ponto de partida da Guerra da Tríplice Aliança. Em maio de 1865, a Argentina e o Uruguai se juntariam aos brasileiros. O conflito se estenderia até 1870. Terminaria com a derrota dos paraguaios.

O que foi a Guerra do Paraguai

A Guerra do Paraguai teve início a partir do desejo do governante paraguaio Francisco Solano Lopes de obter uma saída para o Oceano Atlântico através dos rios da Bacia do Prata.

Deu início ao confronto com a criação de obstáculos impostos às embarcações brasileiras que se dirigiam ao Mato Grosso através do território paraguaio. Visando a província de Mato Grosso, Solano Lopes aproveitou-se da fraca defesa brasileira naquela região para invadi-la e conquistá-la. Fez isso sem grandes dificuldades.

Após esta batalha sentiu-se motivado a dar continuidade à expansão do Paraguai já em território brasileiro. Seu próximo alvo foi o Rio Grande do Sul mas, para atingi-lo, necessitava passar pela Argentina. Invadiu e tomou Corrientes, província argentina àquela época governada por Bartolomeu Mitre. Argentina, Brasil e Uruguai decidiram unir suas forças em 1° de maio de 1865, mediante o acordo conhecido como a Tríplice Aliança.

A partir daí, os três países lutaram juntos para enfrentar o Paraguai, que foi vencido na batalha naval de Riachuelo e também na batalha de Uruguaiana. Esta guerra durou seis anos. No entanto, já no terceiro ano, o Brasil via-se em grandes dificuldades com a organização de sua tropa, pois além do inimigo, os soldados brasileiros tinham que lutar contra a falta de alimentos, de comunicação e ainda contra as epidemias que os assolavam.

Diante deste quadro, o Duque de Caxias foi convocado para chefiar o exército brasileiro. Sob seu comando, a tropa foi reorganizada, conquistando várias vitórias até chegar em Assunção no ano de 1869, não sem cometer abusos contra a população civil. Apesar do seu êxito, a última batalha foi liderada pelo Conde d’Eu, genro de D. Pedro II.

Por fim, no ano de 1870, a guerra chega ao final com a morte de Francisco Solano Lopes em Cerro Corá. Antes da guerra, o Paraguai era uma potência econômica na América do Sul e independente das nações europeias.

Wikicommons

Paraguai era potência sul-americana e queria expandir território para conquistar uma saída ao Oceano Atlântico

Para o Reino Unido, era um exemplo que não deveria ser seguido pelos demais países latino-americanos, totalmente dependentes do império britânico.

Logicamente, os ingleses se colocaram ao lado dos países da Tríplice Aliança, emprestando dinheiro, proporcionando apoio militar e suporte logístico. Era fundamental para o Reino Unido na região enfraquecer e eliminar uma referência de sucesso e independência na América Latina.

A indústria paraguaia ficou arrasada após a guerra. O Paraguai nunca mais voltou a ser um país com um bom índice de desenvolvimento industrial e econômico, passando até hoje por dificuldades políticas e econômicas.

Cerca de 70% da população paraguaia morreu durante o conflito, sendo que a maioria dos mortos eram homens, adultos e crianças. Embora tenha saído vitorioso, o Brasil também teve grandes prejuízos financeiros com o conflito. Os elevados gastos da guerra foram custeados com empréstimos estrangeiros, fazendo com que aumentasse a dívida externa brasileira e a dependência de países ricos.

Com a guerra, o exército brasileiro saiu fortalecido belicamente, pois ganhou experiência e passou por um processo de modernização. Houve também um importante fortalecimento institucional.

Do ponto de vista político, o exército também saiu fortalecido e passou a ser uma força fundamental no cenário político nacional, o que se tornaria visível na proclamação da República, no Movimento Tenentista, na Revolução de 30 e mais tarde, nos episódios da renúncia do presidente Jânio Quadros e no golpe militar de 1964.

A guerra terminou com cerca de 60 mil mortos do Brasil; o Paraguai, derrotado no conflito que iniciou ao invadir a então província de Mato Grosso, perdeu cerca de 280 mil combatentes, mais da metade da população.

O Brasil, a Argentina e o Uruguai perderam cerca de 120 mil soldados. Mas a verdadeira tragédia foi enfrentada pelo país que, há um século e meio, terminou derrotado no conflito com esses três países aliados: o Paraguai.

Além disso, o Brasil ocupou o Paraguai por seis anos e exigiu uma indenização pela guerra.

“A guerra nos condenou a décadas e décadas de prostração econômica”, disse à BBC News Mundo o historiador Fabián Chamorro.

“Devastou o país e, de certa forma, o Paraguai nunca se recuperou de tudo isso. Nunca teve um apoio da parte dos aliados para voltar a florescer economicamente, e demograficamente a catástrofe foi gigantesca”, afirmou.

Uma das consequências indiretas da guerra, segundo Chamorro, foi que o Paraguai “não recebeu a migração de grande escala que receberam os vizinhos Argentina, Brasil e Uruguai”.

“As consequências continuaram a ser sentidas por muito tempo, e periodicamente afloram no espírito paraguaio”, conclui o historiador.

Novo mapa

O pano de fundo da guerra, além do conflito político, foi a disputa territorial.

Antes do embate, o Paraguai tinha acordos territoriais com o Brasil e a Argentina.

Depois da guerra, o país perdeu grande parte do território que reivindicava — e que segundo Chamorro representava mais de 150 mil quilômetros quadrados, além de 25% do território paraguaio.

O Brasil incorporou áreas aos atuais Estados do Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina, e a Argentina conseguiu anexar as atuais Províncias de Formosa e Misiones.