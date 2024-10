Hoje, quinta-feira (17), celebra o Dia da Apicultura

Nesta quinta-feira (17), é celebrado Dia da Apicultura, uma atividade milenar em muitos países ao redor do mundo. Trata-se da criação racional de abelhas tanto para lazer como comercialização do mel e subprodutos. Desde a pré-história o homem criava abelhas para extração de mel.

Inclusive a mitologia grega retrata um personagem que teria cultivado abelhas em carcaças de animais.A apicultura representa uma significativa fonte de renda para os agricultores familiares, não exige muito tempo e nem grandes áreas de terra disponíveis, e é uma atividade de baixo impacto ambiental, que contribui bastante para preservação do ecossistema.

É uma prática sustentável, e contribui com a preservação do ecossistema, afinal, as abelhas, através da polinização, são essenciais para o crescimento das árvores, flores e outras plantas, além de serem primordiais para a agricultura e produção de alimentos, como frutas, legumes e grãos.Posteriormente, nas colmeias cilíndricas, foram encaixadas ripas de madeira, paralelas, com cera derretida na parte inferior.

Nesse local, as abelhas construíam os favos – que podiam ser retirados para a extração do mel. Estes são considerados os primeiros favos móveis, que deram origem aos existentes na atualidade.