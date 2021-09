Um homem lançou um artefato explosivo no Consulado da China, na noite desta quinta-feira, em Botafogo, na Zona Sul do Rio. O crime ocorreu às 21h48. Imagens de câmeras da Rua Muniz Barreto mostram o momento em que um homem, trajando calça, casaco, máscara e boné pretos, tira do bolso o artefato, manuseia o objeto por dez segundos, lança em direção ao consulado, que fica no número 715 da via, e sai correndo.

Terra Brasil Notícias

https://youtu.be/a-xP0xUUgMI